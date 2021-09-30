Gazel ayı olarak da biliniyor… İşte ekim ayı ile ilgili sözler…

EKİM AYI İLE İLGİLİ SÖZLER Eylül toparlanıp gitti işte ekimde gider bu gidişle...



Vazgeçtim sen Ekim'de gel. Eylül'de herkes geliyormuş.



Bir ekim akşamı çık karşıma, hiçbir şey demeden sarıl. Bir daha hiç bırakmayacakmış gibi sarıl...



Şimdi bir ekim şiirisin sen...



Eylül bitti, Ekim'de bitecek. Kasım'da ellerin üşüyecek, geleceksin biliyorum…



Eylül gelir, eser rüzgar. Ekimde aşk başkadır. Eser zirvesinde dağın, eder seni darmadağın...