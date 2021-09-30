Gazel ayı olarak da biliniyor… İşte ekim ayı ile ilgili sözler…
Sonbaharın ikinci ayı olan ekim geldi çattı. Anadolu’da Gazel ayı olarak da bilinen ekim ayının gelişi, içerisinde “ekim” geçen sözlerle bir kez daha hatırlatılıyor. Özellikle sosyal medyada ekim ayı ile ilgili sözler paylaşılıyor. İşte ekim ayı ile ilgili sözler…
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Ekim, Gregoryen Takvimi'ne göre yılın 10. ayı olup 31 gün çeker. Türkiye'de, Atatürk devrimine değin Sümer-Babil-İbrani-Süryani-Arami ad Tişri den gelme Teşrin-i Evvel olan ayın adı Cumhuriyet'ten sonra da İlk Teşrin, İlkteşrin ya da Birinci Teşrin, Birinciteşrin olarak kullanıldı, 10 Ocak 1945'te kabul edilen 15 Ocak 1945'te yürürlüğe giren ve dört ayın adlarını değiştiren yasa ile ayın adı ekim yapıldı. Türkçe "ekme" eyleminden türemiş olup tarlaların sürülüp ekildiği ay anlamındadır.
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Anadolu'da bu ay için "Gazel ayı" dendiği de olur, "gazel" "kuru yaprak" anlamına gelir. Bu ay için "Avara" diyenler de vardır.Ekim adının İngilizce karşılığı olan "October", Latince 8 anlamına gelen "octo" dan gelir. Aylara bölünmemiş kış süreci, Ocak ve Şubat arasında bölünene kadar eski Roma takviminde Ekim ayı 8. ay idi.
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EKİM AYI İLE İLGİLİ SÖZLER
Eylül toparlanıp gitti işte ekimde gider bu gidişle...
Vazgeçtim sen Ekim'de gel. Eylül'de herkes geliyormuş.
Bir ekim akşamı çık karşıma, hiçbir şey demeden sarıl. Bir daha hiç bırakmayacakmış gibi sarıl...
Şimdi bir ekim şiirisin sen...
Eylül bitti, Ekim'de bitecek. Kasım'da ellerin üşüyecek, geleceksin biliyorum…
Eylül gelir, eser rüzgar. Ekimde aşk başkadır. Eser zirvesinde dağın, eder seni darmadağın...