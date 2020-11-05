Garanti belgesi değişiyor: Görürseniz şaşırmayın

Mevcut düzenlemelere göre, ürünün üreticisi veya ithalatçısı tarafından hazırlanan garanti belgeleri ile servis istasyonlarınca satış sonrası hizmetler kapsamında verilen teslim belgeleri ve servis fişlerinin imzalı ve kaşeli şekilde kağıt üzerinde tüketicilere sunulduğunu hatırlatan Pekcan, satın aldığı ürünün garanti belgesini veya servis fişini kaybeden tüketicilerin uyuşmazlık söz konusu olduğunda mağduriyet yaşayabildiğine işaret etti.