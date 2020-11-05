Garanti belgesi değişiyor: Görürseniz şaşırmayın

Telefon, tablet veya aldığınız her hangi bir şeyin garanti belgesinde değişikliğe gidiliyor. Bilmiyorsanız aman dikkat!
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mevcut durumda kağıt üzerinde yazılı olarak tüketicilere verilmesi zorunlu olan garanti belgelerinin ve servis fişlerinin artık elektronik ortamda da sunulmasına olanak sağlandığını bildirdi.
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Garanti Belgesi, Satış Sonrası Hizmetler, Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Mevcut düzenlemelere göre, ürünün üreticisi veya ithalatçısı tarafından hazırlanan garanti belgeleri ile servis istasyonlarınca satış sonrası hizmetler kapsamında verilen teslim belgeleri ve servis fişlerinin imzalı ve kaşeli şekilde kağıt üzerinde tüketicilere sunulduğunu hatırlatan Pekcan, satın aldığı ürünün garanti belgesini veya servis fişini kaybeden tüketicilerin uyuşmazlık söz konusu olduğunda mağduriyet yaşayabildiğine işaret etti.
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Pekcan, bunun firmalar açısından bürokrasiye ve maliyete neden olduğunu, diğer taraftan içinde bulunulan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kağıt üzerinde belge uygulamalarının temas riskini de artırdığını ifade etti.
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Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla garanti belgelerinin ve servis fişlerinin artık elektronik ortamda da tüketicilere verilmesine olanak sağlayan yasal altyapıyı hayata geçirdiklerini vurgulayan Pekcan, yönetmelik değişikliğiyle yapılan düzenlemeleri şöyle aktardı:
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"Yeni dönemde, garanti belgeleri ile ürünün servis istasyonuna teslim edildiğinde verilen teslim belgeleri ve servis istasyonunca düzenlenen servis fişleri kalıcı veri saklayıcısıyla elektronik ortamda tüketicilere verilebilecek.
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Tüketicinin talep etmesi halinde bu belgelerin yazılı ve basılı olarak verilmesi zorunlu olacak. Elektronik ortamda verilen söz konusu belgelerde imza ve kaşe şartı aranmayacak.
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Mevcut uygulamada olduğu gibi, elektronik ortamda verilen belgelerde de belgenin tüketiciye sunulduğuna ilişkin ispat yükü ürünün satıcısında olacak.
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Servis fişleri ve teslim belgelerinin verildiğine ilişkin tüketiciden yazılı olarak veya elektronik ortamda onay alınacak. Tüketicinin onayının alındığının ispat yükü servis istasyonunda olacak."
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"Garanti Belgesiyle Satılması Zorunlu Ürünler Listesi"nin de Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği'nde şubat ayında yapılan değişikliklere uyumlu şekilde revize edildiğine dikkati çeken Pekcan, "Bu kapsamda tablet, drone, elektrikli kaykay, akıllı saat ve bileklik, görme engelliler için kitap okuyucu, sanal gerçeklik gözlüğü, ATV araç, motorlu bisiklet, motorlu scooter, yat, akıllı ev ve otomasyon sistemi gibi ürünlerin de garanti belgesiyle satılması zorunlu hale getirildi." değerlendirmesinde bulundu.
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Tanıtma ve kullanma kılavuzlarının da elektronik ortamda tüketicilere verilebilmesine imkan sağlandığını belirten Pekcan, yeni düzenlemeyle ürünün veya ambalajının üzerinde bu kılavuza nasıl erişileceğine ilişkin bilgilendirme yapılacağını ifade etti.
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Pekcan, tüketicilerin satış sonrası hizmete ihtiyaç duyduğunda doğru ve güncel yetkili servislere ulaşmasını sağlamak amacıyla ürüne ilişkin yetkili servis istasyonlarının ve yedek parça temin edilebilecek yerlerin, üreticinin veya ithalatçının kurumsal internet sitesinde ve Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sistemi'nde (www.servis.gov.tr adresli internet sitesinde) yer aldığına ilişkin bilgilendirmelerin de tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer almasının zorunlu hale getirildiğini vurguladı.
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Bakan Pekcan, söz konusu yönetmeliklerde yapılan değişikliklerin 1 Ocak 2021'den itibaren yürürlüğe gireceğini kaydetti.
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı'yla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
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Koç, e-Devlet Kapısı'nda hayatı kolaylaştıracak bir hizmetin daha vatandaşların kullanımına sunulduğunu belirterek, "Vatandaşlar artık sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV aboneliklerinin fesih işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek." ifadesini kullandı.
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Koç, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde olabildiğince evde kalmanın önemine işaret ederek, bu doğrultuda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak pek çok hizmeti e-Devlet Kapısı'na taşımaya çalıştıklarını bildirdi.
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Bu kapsamda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun yoğun çalışmaları neticesinde güzel bir hizmeti daha vatandaşların hizmetine sunmanın gururunu yaşadıklarına dikkati çeken Koç, "Artık vatandaşlarımız bayiye gitmeden sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV aboneliklerinin fesih işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek." değerlendirmesinde bulundu.
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Koç, abone sayısı 200 binin üzerinde olan elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait varsa son 6 aya ait aboneliklerin fesih işlemlerinin artık e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleşebileceğine ifade ederek, "Vatandaşlar abonelik fesih işlemlerini çevrim içi olarak 'turkiye.gov.tr' adresi üzerinden bayilere gitmeden yapabilecek. E-Devlet Kapısı üzerinden yapılan fesih başvurularında 24 saat içinde hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmet sağlayıcı tarafından durdurulacak." bilgisini paylaştı.
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Vatandaşlar "mobil imza", "e-İmza", "TC kimlik kartı" ya da "internet bankacılığı" giriş yollarından biri ile e-Devlet Kapısı'na giriş yaparak "https://www.turkiye.gov.tr/btk-abonelik-fesih-basvurusu" bağlantısı üzerinden söz konusu hizmete erişim sağlayabilecek.
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E-Devlet Kapısı üzerinden fesih işlemlerinin yapılabildiği kurumlar şöyle:
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"Turksat, TT Mobil, Türk Telekom, Turkcell, Superonline, Digiturk, TTNet, Turknet, Millenicom, D-Smart, Vodafone ve Vodafone Net."
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Abonelerin fesih başvurusu için dilekçe vermek amacıyla hizmet sağlayıcıların bayilerine gitme zorunluluğu, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde vatandaşların sorun yaşamasına sebep oluyordu. Bu uygulama sayesinde aboneler, iptal taleplerini e-Devlet'ten insan teması olmadan yapabilecek.
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İşletmeciler, abonelerin nakil, devir, hat dondurma gibi talepleri mevcutken e-Devlet Kapısı üzerinden fesih başvurusu gelmesi halinde bu başvuruyu yerine getirmekle de yükümlü olacak.