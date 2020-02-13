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Haber Giriş: 13 Şubat 2020 - 07:49, /

Gamze Özçelik İdlib’e umut oldu

Gamze Özçelik,bu kez İdlib'in yolunu tuttu...

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GAMZE Özçelik kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile Suriye’nin İdlib kentine gitti.

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Savaş bölgesindeki çadırları ziyaret eden ünlü oyuncu, derneği ile getirdiği yardımları dağıttı.

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Gamze Özçelik, yardım ziyaretinden kareleri sosyal medya hesabında paylaştı...Özçelik, fotoğrafların altına duygusal bir de not düştü...

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“Ah şu buluşmalar, ah şu gülüşler yok mu? Tüm yorgunluğa, tüm zorluğa değer ve sevmek için nedene ihtiyacı yoktur insanın.

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"Sadece seversin. Bazen yolunu seversin, bazen gülüşünü, bazen masumiyetini. Hele de çocuksa ne olursa olsun sadece seversin.”

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Gamze Özçelik'İn paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni geldi...

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