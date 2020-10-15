Gamze Erçel eşi, Caner Yıldırım'ın doğum gününü kutladı
Kimi henüz çocuk denecek yaşta dünya evine girdi, kimi evlenmek için 40 yaşını bekledi.
Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, reklamcı eşi Caner Yıldırım'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Erçel, eşi ve kızı ile çekilen karesini, "İyi ki doğmuş sevgilim" notuyla yayınladı
Eşi ve kızı ile birlikte çekilen karesini yayınlayan Gamze Erçel gönderisine, "Sevgilim iyi ki doğmuş" notunu düştü.
Yıldırım, eşinin paylaşımına, "İkinizin güzel çıktığı fotoğraf seçilmiş, baba harcanmış... Doğum günümde kıyak geçin bari" şeklinde esprili bir yorum yaptı. Çiftin gönderilerine beğeni yağdı.
İlyas Salman önceki gece Antalya’da hizmet veren bir mekanın açılışına eşiyle birlikte katıldı.
Cansel Kula’nın sahibi olduğu restoranın açılış gecesine Yeşilçam’ın usta isimlerinden İlyas Salman ile oyuncu Muharrem Erdemir de katıldı.
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