73 yaşına gelmek aşka engel değil ki!

77'nci Cannes Film Festivali'nin konuğu olan İngiliz yönetmen Charles Dance, etkinliklerden arta kalan zamanlarını deniz keyfi yaparak değerlendiriyor.73 yaşındaki Dance, önceki gün de kimliği henüz bilinmeyen sevgilisiyle birlikte yüzerken görüntülendi.Dance ve sevgilisi aşkın yaşı olmaz deyimini doğrularcasına duygu dolu görüntüler sergiledi.Denizde birlikte yüzen iki sevgili, bir ara da birbirlerinin dudaklarını öpücükler kondurdu.Daha sonra denizden çıkan iki sevgili bornozlarını giyerek birbirleriyle sohbet etti. Görüntülendiklerini fark etseler de Dance ve sevgilisi buna aldırış etmedi.Game of Thrones dizisindeki Tywin Lannister rolüyle de bilinen Charles Dance, ilk evliliğini 1970 yılında Joanna Haythorn ile yaptı. İki çocuk sahibi olan çift, 2004 yılında boşandı.Dance, 2012 yılında sevgilisi Eleanor Booman ile bir kız çocuğu sahibi oldu. Fakat çift daha sonra yollarını ayırdı.