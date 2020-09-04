MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri73 yaşına gelmek aşka engel değil ki!
GeriMagazin 73 yaşına gelmek aşka engel değil ki!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 04 Eylül 2020 - 13:53 | 

73 yaşına gelmek aşka engel değil ki!

70'li yaşlarının ilk yarısındaki ünlü yönetmen, oyuncu ve senarist kendisinden daha genç sevgilisiyle birlikte deniz keyfi yaparken objektiflere takıldı.

Backgrid UK

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

77'nci Cannes Film Festivali'nin konuğu olan İngiliz yönetmen Charles Dance, etkinliklerden arta kalan zamanlarını deniz keyfi yaparak değerlendiriyor.

2
Abone Olgoogle-news

73 yaşındaki Dance, önceki gün de kimliği henüz bilinmeyen sevgilisiyle birlikte yüzerken görüntülendi.

3
Abone Olgoogle-news

Dance ve sevgilisi "aşkın yaşı olmaz" deyimini doğrularcasına duygu dolu görüntüler sergiledi.

4
Abone Olgoogle-news

Denizde birlikte yüzen iki sevgili, bir ara da birbirlerinin dudaklarını öpücükler kondurdu.

5
Abone Olgoogle-news

Daha sonra denizden çıkan iki sevgili bornozlarını giyerek birbirleriyle sohbet etti. Görüntülendiklerini fark etseler de Dance ve sevgilisi buna aldırış etmedi.

6
Abone Olgoogle-news

Game of Thrones dizisindeki Tywin Lannister rolüyle de bilinen Charles Dance, ilk evliliğini 1970 yılında Joanna Haythorn ile yaptı. İki çocuk sahibi olan çift, 2004 yılında boşandı.

7
Abone Olgoogle-news

Dance, 2012 yılında sevgilisi Eleanor Booman ile bir kız çocuğu sahibi oldu. Fakat çift daha sonra yollarını ayırdı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi