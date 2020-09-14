Galaxy Z Fold2: Samsung'tan geleceği yeniden şekillendiren akıllı telefon

Oldukça şık bir tasarıma sahip olan ürün, kamera tarafında da hayli iddialı. Galaxy Z Fold2'nin arka yüzünde 64 megapiksel F1.8 diyafram değerinde ana kamera, 12 megapiksel F2.4 diyafram değerinde 2x telefoto kamera ve 16 megapiksel F2.2 diyafram değerinde ultra geniş açılı sensör olmak üzere üçlü bir kamera kurulumu dikkat çekiyor. Ayrıca, Galaxy Z Fold2’nin esnekliği sayesinde, Kapak Ekranı vizör olarak kullanılarak arka kamerayla yüksek kalitede selfie’ler çekmek de mümkün. Galaxy Z Fold2’nin kamerası aynı zamanda profesyonel düzeyde kamera kalitesi ve denetimi sunuyor. Profesyonel Video Modu, Tek Tuşla Çoklu Çekim, Parlak Gece Çekimi ve Gece Modu gibi özellikleri sayesinde Galaxy Z Fold2 her anı nefes kesen bir kalitede yakalamanıza yardımcı oluyor.