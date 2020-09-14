Galaxy Z Fold2: Samsung'tan geleceği yeniden şekillendiren akıllı telefon
Teknoloji devi Samsung, yeni ürünlerini geçtiğimiz haftalarda Galaxy Unpacked etkinliğinde sahneye çıkardı. Bu cihazlardan biri de katlanan ekran teknolojisiyle dikkat çeken ve telefon kullanma deneyimini baştan sona değiştiren Galaxy Z Fold2 oldu.
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Ekran teknolojilerinde öncü ve sürdürülebilir inovasyonları ile bilinenSamsung, bu akımın yeni temsilcisi Galaxy Z Fold2 ile ilk günden itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 6.2 inç büyüklüğünde Sonsuz-O dış ekranı ile gelen telefonun bu ekranı sayesinde e-postalarınızı kontrol edebilir, favori içeriklerinizi izleyebiliyorsunuz.
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Tasarım tarafında Samsung'un ince işçiliğinin görüldüğü ürün; azaltılmış kenarlara, çentiksiz ön kameraya sahip ve açıldığında 7,6 inçlik genişliğe ulaşan ana ekranı; kaydırma ve oyunlar esnasında akıcılık sağlayan 120Hz uyumlu yenileme hızı ile dikkat çekiyor.
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Ses tarafında da oldukça iddialı olan Galaxy Z Fold2, bugüne dek üretilen Galaxy cihazlar arasında en iyi dinamik ses özelliğinin yanı sıra geliştirilmiş stereo etkisi ve yüksek dinamizme sahip çift hoparlörü ile de daha berrak bir ses sunuyor.
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Ekranı katlanabilen yapısı ile dikkat çeken Galaxy Z Fold2, en ince detaylar düşünülerek tasarlanmış.. Şöyle ki, ana ekran üzerinde kullanılan Samsung Ultra İnce Cam sayesinde ekrana yüksek kalitede incelikli bir görünüm kazandırılmış.
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Galaxy Z Fold2’nin, ilk olarak Galaxy Z Flip modelinde kullanılmış olan, menteşe yuvasıyla cihaz gövdesi arasındaki boşluğa toz ve istenmeyen partiküllerinin birikmesini önlemek üzere yerleştirilmiş bir süpürme teknolojisi de bulunuyor.
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Cihazın tasarımında “Gizli Menteşe” teknolojisi yer alıyor. Cihaz gövdesinde çıkıntı oluşturmadan oturan CAM mekanizması, cihazın dik konumda sabitlenmesini sağlıyor. Bu teknoloji sayesinde, tüm yeni Esnek Kullanım Modu deneyimleri destekleniyor.
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Şimdi de Esnek Kullanım Modu'ndan biraz bahsedelim. Bu mod sayesinde, içerikleri gerçek zamanlı olarak yakalamak ve görüntülemek artık daha kolay bir hale geldi. Görüntü Yakalama Modu (Capture View Mode) ile artık kamera uygulamasından çıkmanız da gerekmiyor.
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Yakaladığınız bir fotoğrafı ya da videoyu net olarak görüntüleyebilmenizin yanı sıra son çektiğiniz görseller arasından beş tanesi ana ekranın alt yarısında görüntülenirken bir sonraki çekiminiz için ön izleme aynı anda cihazın üst yarısında görünüyor.
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Bu özellik telefon ile selfie çekerken de kullanışlı bir özellik sunuyor. Galaxy Z Fold2’nin esnekliği sayesinde, Kapak Ekranı vizör olarak kullanılarak arka kamerayla yüksek kalitede selfie’ler çekmek de mümkün hale geliyor.
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Galaxy Z Fold2 sadece tasarımıyla değil, donanımıyla da dikkat çeken bir ürün. Örneğin kamera tarafında ürün hayli iddialı. Galaxy Z Fold2’nin kamerası aynı zamanda profesyonel düzeyde kamera kalitesi ve deneyimi sunuyor. Profesyonel Video Modu, Tek Tuşla Çoklu Çekim, Parlak Gece Çekimi ve Gece Modu gibi özellikleri ile öne çıkan ürün, fotoğraf ve video çekiminde hemen her ortamda kaliteli fotoğraflar elde edilmesini sağlıyor.
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Güçlü iş ortakları sayesinde Samsung ürünleri tüketicilere çok daha zengin bir deneyim sunuyor. Ürün; Gmail, YouTube ya da Spotify gibi en sık kullandığınız uygulamaların görüntüleme deneyimini iyileştirme şansı sunarken tablet deneyimine benzer bir deneyim yaşamak için Microsoft 365 kapsamındaki Ofis uygulamalarını Ana Ekran üzerinde kullanabiliyorsunuz.
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Örneğin, ekranın sol kısmında görünen gelen kutunuzla aktif yazışmalarınızı yan yana aynı anda görüntüleyerek Microsoft Outlook’u gerçek kapasitesiyle kullanmanız mümkün. Word belgelerini, Excel tablolarını ya da PowerPoint sunumlarını kişisel bilgisayarı aratmayacak araç çubuğu düzenlemeleriyle oluşturabilirsiniz.
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Öne çıkan bir diğer özellik ise ileri teknoloji Çoklu Pencere Bölmesi'ni kullanarak ekran düzeninizi çok daha kolay ve esnek bir biçimde denetleyebilmeniz mümkün. Artık aynı uygulama üzerinden aynı anda birden fazla dosya açarak ve yan yana görüntüleyerek üretkenliğinizi artırabiliyorsunuz.
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İyileştirilmiş Çoklu Pencere Bölmesi sayesinde, App Pair (Uygulama Eşleştirme) ve Kenar Paneli (Edge Panel) entegrasyonuyla birden fazla uygulamayı aynı anda kullanabiliyorsunuz.
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Samsung'un Google ile uzun yıllardır önemli bir iş ortaklığı var. Bu ortaklık sayesinde, Samsung en iyi formu elde etmek için katlanabilir UX inovasyonunu güçlendirmiş. Ayrıca, Microsoft’la kurulan yakın iş ortaklığı ilişkisi, Galaxy Z Fold2’nin ileri teknoloji donanımıyla ve büyük ekran deneyimiyle birleştiğinde, kullanıcıların mobil ortam üzerinde üretkenliklerini en üst seviyeye çıkarmasına imkan veriyor.
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Galaxy Z Fold 2, gerçekten de ekranı katlanabilen bir telefonun sınırlarını gözler önüne seriyor. 6,2 inçlik AMOLED ekran kullanan telefon, 2260x816 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Azaltılmış kenarlara, çentiksiz ön kameraya sahip ve açıldığında 7,6 inçlik genişliğe ulaşan ana ekran, 2208x1768 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor.
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Oldukça şık bir tasarıma sahip olan ürün, kamera tarafında da hayli iddialı. Galaxy Z Fold2'nin arka yüzünde 64 megapiksel F1.8 diyafram değerinde ana kamera, 12 megapiksel F2.4 diyafram değerinde 2x telefoto kamera ve 16 megapiksel F2.2 diyafram değerinde ultra geniş açılı sensör olmak üzere üçlü bir kamera kurulumu dikkat çekiyor. Ayrıca, Galaxy Z Fold2’nin esnekliği sayesinde, Kapak Ekranı vizör olarak kullanılarak arka kamerayla yüksek kalitede selfie’ler çekmek de mümkün. Galaxy Z Fold2’nin kamerası aynı zamanda profesyonel düzeyde kamera kalitesi ve denetimi sunuyor. Profesyonel Video Modu, Tek Tuşla Çoklu Çekim, Parlak Gece Çekimi ve Gece Modu gibi özellikleri sayesinde Galaxy Z Fold2 her anı nefes kesen bir kalitede yakalamanıza yardımcı oluyor.
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Galaxy Z Fold2, enerjisini toplamda 4356 mAh kapasiteye ulaşan çift pilinden alıyor. Kablolu ve kablosuz olmak üzere iki farklı şekilde de 15W hızlı şarj teknolojisine sahip olan ürünü şarj ederken çok vakit kaybetmiyorsunuz.
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Qualcomm'un en iyi işlemcisi olarak bilinen Snapdragon 865 Plus'tan gücünü alan telefonda 12 GB RAM ve 512 GB dahili hafıza yer alıyor. Yani depolama kapasitesi konusunda da kullanıcılar sıkıntı çekmeyecek gibi görünüyor.
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Galaxy Z Fold2, Mystic Black ve Mystic Bronze renk seçeneklerine sahip Galaxy Z Fold2’nin Türkiye’deki tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dâhil 19.999 TL olacak.
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Samsung’un mobil cihaz dünyasında yeni bir kategori oluşturan, katlanabilir serisinin yeni nesil cihazı Samsung Galaxy Z Fold2’yi 2 Eylül – 2 Ekim arasında ön sipariş ile satın alacaklara 1.299 TL değerindeki Galaxy Buds Live hediye edilecek.
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Hediye fırsatı kampanyaya katılan Samsung bayiler ve diğer 3. taraf fizik satış noktaları ile 3. taraf online kanalların yanı sıra Samsung Online Mağaza (shop.samsung.com/tr) üzerinden satın alınacak Galaxy Z Fold2 cihazlar için geçerli olacak.