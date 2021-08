Galaxy Unpacked: İşte Samsung'un yeni yıldızları

Samsung Galaxy Z Flip3 5G Ana ekranı 6.7 inç büyüklüğünde olan ve HDR 10+ desteğiyle gelen ürün, Corning Gorilla Glass Victus isimli özel bir cam kullanıyor. Bu da Samsung Galaxy Z Flip3 5G’yi oldukça dayanıklı ve güçlü bir telefon haline getiriyor. Galaxy Z Flip 3'ün dış kısmındaki yardımcı ekranın boyutu daha büyük hale geldi. Serinin ilk kapaklı modelinde 1.1 inç olan dış ekran 1.9 inçe (512x260) çıkarılmış. Yeni widget'ları, Always On Display'i (Her Zaman Açık Ekran) ve kayan mesajları destekliyor.