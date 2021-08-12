Galaxy Unpacked: İşte Samsung'un yeni yıldızları

Samsung Galaxy Watch 4 serisi 1 Eylül’den itibaren ön satışa sunulacak yeni saatler, 22 Eylül'de genel satışa açılacak ve kişiselleştirilebilir kadran ve daha fazla kayış seçenekleri ile gelecek. Galaxy Watch 4 Classic'in 46mm kadran boyutuna sahip modeli 2.999 TL olarak belirlenirken, 42mm olan modeli 2.799 TL olacak. Galaxy Watch 4'ün 44 mm kadran boyutuna sahip modeli 2.399 TL, 40 mm modeli ise 2.199 TL olacak.