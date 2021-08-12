Galaxy Unpacked: İşte Samsung'un yeni yıldızları

Teknoloji devi Samsung, uzun bir süredir dört gözle beklenen yeni cihazlarını dün gerçekleştirilen zirvede dünyayla tanıştırdı. Samsung’un ekosistemine eklenen bu yeni cihazlar, teknoloji dünyasında yapılabileceklerin sınırlarının olmadığını gözler önüne serdi. İşte Samsung’un duyurusunu yaptığı ve çok konuşulacak yeni ürünleri… (Sponsorlu İçerik)
Samsung’un duyurusunu yaptığı iki yeni ekranı katlanabilen telefon modelinden biri Galaxy Z Fold3 5G oldu. Şirket, daha önce satışa sunduğu ekranı katlanabilen telefonlarla ilgili kullanıcılardan gelen geri bildirimleri değerlendirdi ve çok daha sağlam ve güçlü bir modeli ortaya çıkardı.
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Samsung Galaxy Z Fold3 5G
Görünüm olarak bir önceki model ile benzerlik taşıyan Galaxy Z Fold 3 5G, daha kompakt ve daha hafif bir telefonu bizlere sunuyor. Ekranı katlanabilen telefonların standart telefonlara kıyasla daha ağır olduğu düşünülse de Galaxy Z Fold 3 5G, bu önyargıyı ortadan kaldıran bir telefon modeli olmuş.
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Samsung Galaxy Z Fold3 5G
Halihazırda satışta olan telefonlara kıyasla Galaxy Z Fold 3 5G, piyasadaki en dayanıklı cam olan Gorilla Glass Victus’ı kullanıyor. Cihazdaki iç ekran, önceki nesle göre yüzde 80 daha güçlü olan yeni bir filmle kaplandı. Ayrıca kamera lenslerinin sertleştirilmiş Gorilla Glass DX ile korunduğunu belirtelim. Katlanabilir telefonun çerçevesi Samsung'un ürünlerinde kullandığı en dayanıklı malzeme olan güçlendirilmiş alüminyumdan yapıldı.
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Samsung Galaxy Z Fold3 5G
Ekranı katlanabilen telefon olmasına rağmen Galaxy Z Fold3 5G, IPx8 suya dayanıklılık özelliğine sahip ve bu açıdan dünyada bir ilki başarıyor. 1.5 metre derinlikteki suda 30 dakika süresince dayanabiliyor. Ayrıca ekran kalem desteğinin bulunması da bu cihazı öne çıkaran bir başka kullanışlı özellik.
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Samsung Galaxy Z Fold3 5G
Ekran altı kamera teknolojisini kullanıyor olması da Samsung Galaxy Z Fold3 5G’yi sıra dışı bir telefon haline getiriyor. Pek çok farklı senaryoda deneyimlediğimiz bu özel teknoloji gerçekten de oldukça başarılı. Ön yüzde kamera olduğunu pek fark edemiyorsunuz.
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Samsung Galaxy Z Fold3 5G
İçteki 7.6 inçlik AMOLED ekranın altına yerleştirilen 4 megapiksel sensör 2 µm piksel boyutu ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip. 6.2 inçlik kapak ekranında yer alan delikte ise 10 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor.
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Samsung Galaxy Z Fold3 5G
Cihazın her iki ekranı da 120 Hz ekran yenileme hızı desteği sunan Dinamik AMOLED 2X teknolojisini kullanıyor. Diğer yandan Samsung Galaxy Z Fold3 5G, ekranı katlanabilen özel yapısı ile birlikte donanım olarak da güçlü bir telefon modeli olmuş. Qualcomm’un 2.84 GHz saat frekansına sahip 5 nm Snapdragon 888 işlemcisinden gücünü alan cihaz, 12 GB RAM’le geliyor ve hemen her uygulamayı sorunsuz ve hızlı bir şekilde çalıştırabiliyor.
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Samsung Galaxy Z Fold3 5G
256/512 GB depolama kapasitesi seçenekleriyle gelen Samsung Galaxy Z Fold3 5G, 4400 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alıyor. Günlük standart kullanımlarda Samsung Galaxy Z Fold3 5G’nin bataryası pek çok kullanıcı için yeterli gelecek düzeyde.
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Samsung Galaxy Z Fold3 5G
Kamera tarafına gelelim şimdi de. Katlanabilir telefonda üç adet 12 megapiksel sensör içeren ana kamera sistemi mevcut. Modül, optik görüntü sabitleme (OIS) özellikli geniş açılı lens, 123 derecelik görüş açısına sahip ultra geniş açılı sensör ve 2x optik zoom ve OIS destekli telefoto lensten oluşuyor.
Galaxy Z Fold 3 için tavsiye edilen tüketici satış fiyatı KDV dâhil 21.999 TL olarak belirlendi. Türkiye’de 1 Eylül’de ön satışa sunulacak cihaz, 22 Eylül’den itibaren de piyasaya sürülecek.
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Samsung Galaxy Z Flip3 5G
Teknoloji devi Samsung’un bir başka sürprizi de Galaxy Z Flip 3 isimli ekranı katlanabilen telefon modeli oldu. Cihaz, 2640x1080 piksel çözünürlüğe, HDR 10+ desteğine ve 425 ppi piksel yoğunluğuna sahip Dinamik AMOLED X2 esnek ekranla geliyor. Bu özel ekran, adaptif yenileme hızı (10-120 Hz) işlevi sayesinde en iyi dinamik görüntüyü sağlarken, statik görüntülerde ise pil gücünden tasarruf sunuyor.
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Samsung Galaxy Z Flip3 5G
Ana ekranı 6.7 inç büyüklüğünde olan ve HDR 10+ desteğiyle gelen ürün, Corning Gorilla Glass Victus isimli özel bir cam kullanıyor. Bu da Samsung Galaxy Z Flip3 5G’yi oldukça dayanıklı ve güçlü bir telefon haline getiriyor. Galaxy Z Flip 3'ün dış kısmındaki yardımcı ekranın boyutu daha büyük hale geldi. Serinin ilk kapaklı modelinde 1.1 inç olan dış ekran 1.9 inçe (512x260) çıkarılmış. Yeni widget'ları, Always On Display'i (Her Zaman Açık Ekran) ve kayan mesajları destekliyor.
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Samsung Galaxy Z Flip3 5G
Cihazın öne çıkan bir başka özelliği de yenilenen menteşe tasarımı. Ekranın konumunu herhangi bir açıda sabitliyor ve temizleme mekanizması, yapının içine toz ve mikropartiküllerin girmesini önlüyor.
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Samsung Galaxy Z Flip3 5G
Samsung’tan yapılan açıklamaya göre bu telefonun ekranını 200 bin kez açıp kapatabiliyorsunuz. Galaxy Z Flip 3, IPX8 su koruması aldı. Samsung'a göre, 1,5 metre derinliğe kadar su altında yarım saatlik bir daldırmaya dayanabiliyor. Açıldığında 166 x 72,2 x 6,9 mm ve katlandığında 86,4 x 72,2 x 15,9 mm boyutlarında olan cihaz, 183 gram ağırlığında, yani ekranı katlanabilen telefon olmasına rağmen oldukça hafif.
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Samsung Galaxy Z Flip3 5G
Kamera modülüne geldiğimizde de önceki modele göre önemli farklar görüyoruz. Cihazın kamera modülünün konfigürasyonu söz konusu olduğunda g Gövdenin dış kısmında hala iki sensör var, ancak lenslerin boyutları büyümüş ve dikey olarak konumlandırılmış. Ana kamera sensörü 12 megapiksel çözünürlük sunuyor. Yüksek diyafram açıklığına (f / 1.8) sahip olan kamera, optik görüntü sabitleyici ile donatılmış. Aynı şekilde 12 megapiksel olan ek sensör de, 123 derecelik görüş açısına sahip ultra geniş açı sunuyor.
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Samsung Galaxy Z Flip3 5G
Bu cihazın ön kamerası da ekrana gömülü olarak geliyor. Bu ön kamera 10 megapiksel çözünürlüğe ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip. Cihaz, her iki kamera da aynı anda video kaydedebiliyor ve bu işlev videoyu daha dikkat çekici hale getiriyor.
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Samsung Galaxy Z Flip3 5G
Samsung Galaxy Z Flip3 5G, donanım tarafında da oldukça iddialı bir model. 5 nm sürecinde üretilen Qualcomm’un Snapdragon 888 işlemcisini kullanan telefon, 8 GB RAM ile geliyor. 128/256 GB UFS 3.1 depolama birimiyle gelen Samsung Galaxy Z Flip3 5G, 15W hızlı şarj ve kablosuz ters şarj desteğine de sahip.
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Samsung Galaxy Z Flip3 5G
Galaxy Z Flip 3 için tavsiye edilen tüketici satış fiyatı KDV dâhil 11.999 TL olarak belirlendi. Türkiye’de 1 Eylül’den itibaren ön satışa sunulacak olan Galaxy Z Flip3, 22 Eylül’den itibaren de piyasaya sunulacak. Galaxy Z Flip 3 için verilen ön siparişlerde kullanıcılar Samsung'un premium destek hizmeti Samsung Care+'tan bir yıllık cihaz koruma hizmeti alabilecek.
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Samsung Galaxy Buds 2
Samsung’un geniş ekosistemine eklenen bir diğer ürün de Galaxy Buds 2 isimli kablosuz kulaklık oldu. Siyah, beyaz, mor ve yeşil gibi kullanıcıların tarzını yansıtacak geniş yelpazedeki renklerle gelen ürün, aktif gürültü engelleme teknolojisine de sahip.
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Samsung Galaxy Buds 2
Galaxy Buds Pro ile tasarım bazında hayli benzerlik gösteren Samsung Galaxy Buds 2, bugüne kadar üretilen en hafif ve küçük kablosuz kulaklık olma özelliğine sahip. 2 yönlü dinamik hoparlöre yer verilen üründe birer woofer ve birer tweeter bulunuyor. Mobil uygulaması üzerinden de 6 farkı ekolayzer seçeneği sunulduğunu da belirtelim.
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Samsung Galaxy Buds 2
Aktif gürültü engelleme için üçer adet dahili mikrofon kullanan ürün, bu sayede sesli görüşme deneyimini de iyileştirmiş. Bu mod açıkken arka plandaki gürültünün yüzde 98 oranında azaltılabildiği belirtiliyor. Oldukça yüksek bir oran.
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Samsung Galaxy Buds 2
Bu kulaklık modelinde bulunan Şeffaf Mod ise dışarıdaki sesin kulağa ulaşmasını sağlıyor. Bu da dış sesin size ulaşmasının gerektiği durumlarda önemli bir rol oynuyor. Diğer yandan kulaklığı kullanmaya başlamadan önce Kulaklık Testi yapabiliyorsunuz. Böylece size en uygun silikonu takarak kulaklıktan daha fazla verim alabiliyorsunuz. Bu testi, Galaxy Wearable uygulaması üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz.
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Samsung Galaxy Buds 2
Auto Switch özelliğinin de üzerinde durmak gerekiyor. Bu özellik, cihazlar arası hızlı geçişi mümkün kılıyor. Örneğin kulaklığı tablet bilgisayarınıza ve telefonunuza bağladınız. Tablette bir şey dinlerken telefonunuza çağrı geldi. Otomatik olarak telefona geçiş yapıyor ve çağrıyı anında yanıtlayabiliyorsunuz.
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Samsung Galaxy Buds 2
Gelelim batarya cephesine… Kulaklıkların her biri 61 mAh kapasiteli bataryaya sahip, şarj kutusu ise 472 mAh kapasiteli batarya kullanıyor. Aktif gürültü engelleme modu açık olduğunda kulaklıkların her biri 5 saat, şarj kutusuyla birlikte ise toplam 20 saat dinleme deneyimi mümkün oluyor. Aktif gürültü engelleme modu kapalıyken ise bu süre 20 saatten 29 saate yükseliyor.
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Samsung Galaxy Buds 2
IPX2 sertifikasına sahip olması sayesinde suya ve tere karşı dayanıklı bir yapıda olan Samsung Galaxy Buds 2, Türkiye’de 999 TL’lik fiyat etiketiyle kullanıcılarına ulaşacak.
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Samsung Galaxy Watch 4 serisi
Samsung’un duyurusunu yaptığı yeni ürünlerinden biri de Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Classic oldu. Wear OS üzerinde çalışan One UI arayüzüyle kullanıcı deneyimini daha da iyileştiren şirket, her iki saatinde de Super AMOLED ekran teknolojisini kullanıyor.
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Samsung Galaxy Watch 4 serisi
Galaxy Watch 4 Classic modeli, paslanmaz çelik gövde tasarımını kullanırken, standart model ise alüminyum gövde tasarımı ile kullanıcılara sunulacak. Galaxy Watch 4, 40 mm, 44 mm kadran boyutları ile beraber 1,19 inç ekran sunarken, Watch 4 Classic modeli biraz daha büyük 42 mm, 46 mm kadran boyutları ve 1,36 inç ekran ile geliyor.
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Samsung Galaxy Watch 4 serisi
5 nm işlem teknolojisi kullanılarak üretilen Exynos W920 işlemcisinden gücünü alan saatler, bu sayede daha az güç tüketiyor ve daha uzun bir batarya ömrü sunuyor. Önceki akıllı saat modellerine göre yüzde 20 oranında performans artışı sağlayan ürünler, ayrıca 10 katına çıkan GPU performansıyla da dikkat çekiyor. Bu sayede saatler üzerinden birçok uygulamayı hızlıca çalıştırabiliyorsunuz.
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Samsung Galaxy Watch 4 serisi
16 GB dahili hafızaya sahip olan ve 1.5 GB RAM ile gelen Galaxy Watch 4, 247 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alırken, Watch 4 Classic’te ise 361 mAh kapasiteli bir batarya tercih edilmiş. Bu saatlerde GPS ve ivmeölçer, barometre, pusula, jiroskop, aktivite ölçer, kalp atış hızı sensörüde dahil olmak üzere geliştirilmiş sensörler yer alıyor. Ayrıca cihazda EKG özelliği mevcut ve vücut yağ oranı ölçümü dahi yapılabiliyor. Dilerseniz anlık olarak SpO2, uyku ve stres seviyenizi de ölçebiliyorsunuz.
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Samsung Galaxy Watch 4 serisi
1 Eylül’den itibaren ön satışa sunulacak yeni saatler, 22 Eylül'de genel satışa açılacak ve kişiselleştirilebilir kadran ve daha fazla kayış seçenekleri ile gelecek. Galaxy Watch 4 Classic'in 46mm kadran boyutuna sahip modeli 2.999 TL olarak belirlenirken, 42mm olan modeli 2.799 TL olacak. Galaxy Watch 4'ün 44 mm kadran boyutuna sahip modeli 2.399 TL, 40 mm modeli ise 2.199 TL olacak.