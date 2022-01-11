Galaxy S21 ailesinin en yeni üyesi Galaxy S21 FE 5G Türkiye'de!

ONE UI 4: SADECE DONANIMIYLA DEĞİL YAZILIMIYLA DA TERCİH SEBEBİ

Samsung’un sezgisel ‘One UI 4’ kullanıcı arayüzü sayesinde, kullanıcılar kendilerini tamamen güvende hissettikleri bir mobil deneyim yaşayacak. Daha detaylı kişiselleştirme seçenekleri ve daha güçlü gizlilik denetimlerine sahip bu arayüz sayesinde; ana ekran, ikonlar, bildirimler, duvar kâğıtları ve çok daha fazlası kişiye özel olarak değiştirilebiliyor. Galaxy S21 FE, kullanıcıların güvenlik kontrollerini kolayca erişilebilir bir yerde toplayan yeni bir kontrol paneline de sahip. Cihazın ‘One UI 4’ arayüzü, bu sayede hem güvenli hem de benzersiz bir kullanıcı arayüzü deneyimi sunuyor.



Samsung Electronics Başkanı ve MX (Mobile eXperience) Bölümü Başkanı TM Roh, "Samsung olarak, mobil dünyanın en son yeniliklerine daha fazla kullanıcının erişebilmesini sağlamaya odaklanıyoruz. Galaxy S20 FE ve Galaxy S21 Serisi, kullanıcılardan son derece olumlu tepki aldı. Aynı yaklaşımı benimsediğimiz Galaxy S21 FE 5G'yi de Galaxy’nin sadık hayranları için en önemli premium özelliklerle donattık. Kullanıcıların en önemli ihtiyaçlarını karşılayabilen bir akıllı telefon sunmaya odaklandık" diye konuştu.