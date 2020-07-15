Galataport nerede? Survivor finalinin yapıldığı Galataport'un İstanbul'daki konumu

Galataport’a nasıl gidilir? Proje Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer almaktadır. Terminal alanı için üç ayrı araç girişi inşa edilecek. Doğudaki ve batıdaki kapılar ana giriş-çıkış hizmetleri verirken, kuzeydekinin vale amaçlı kullanılması hedefleniyor.



Tramvay, Marmaray, metro ve otobüs, Karaköy ve Kabataş iskelelerine yakınlığı sayesinde deniz yolu ve proje içerisinde yer alan marinayı kullanarak özel tekne ya da deniz taksiyle ulaşılabilen Galataport Ofis’de, ayrıca özel araç sahipleri için zemin altında konumlandırılan 2.300 araç kapasiteli otopark hizmeti veriliyor.