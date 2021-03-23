Galataport Kruvaziyer Liman projesinde sona yaklaşıldı

Mağaza ve yeme-içme birimleri için ayrılan kiralanabilir alan toplamı yaklaşık 52 bin m2. Toplam 43 bin m2lik ofis kiralanma alanı bulunuyor. Proje kapsamında 5 bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.. Sadece turizm sektörüne 5 milyar dolarlık ilave katkı sağlaması beklenen Galataport’a yılda 25 milyon ziyaretçi, 7 milyon turist ve 1.5 milyon gemi yolcusu bekleniyor.