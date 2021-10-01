Galataport İstanbul'a ilk turist gemisi yanaştı

Ayan, “Yolcularımız ilk defa kurgulanmış yer altı terminalini kullandılar. Bu yer altı terminalini yapmamızdaki amaç da 1.2 kilometrelik sahil şeridini herkese açabilmekti, sadece yolculara veya mürettebata değil. Birçok açıdan tarihi bir an yaşıyoruz. İlk defa kapak sistemi kullanıldı. Kusursuz bir şekilde bir terminal binasını, inovatif bir terminal binasını el birliği ile hayata geçirdik. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.