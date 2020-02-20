Galada şıklık yarışı

Aslı Enver sorusu Murat Boz, arkadaşı İbrahim Büyükak’a övgüler yağdırdı: “İbrahim oyunculuğunun dışında çok önemli bir yazar, bu filminde de bizi şaşırtmayacağına eminim.” Boz, kısa süre önce ayrıldığı Aslı Enver’le ilgili sorulara ise yanıt vermedi: “Özel hayatımla ilgili konuşmayı tercih ermiyorum. Bu bir tercih, yanlış anlamayın beni. Bu da sizin göreviniz, tabii ki soracaksınız, onu da anlayışla karşılıyorum, saygı duyuyorum. Ama ben konuşmamayı tercih ediyorum.”