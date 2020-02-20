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Haber Giriş: 20 Şubat 2020 - 07:59, /

Galada şıklık yarışı

İbrahim Büyükak’ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü Onur Buldu ve Doğu Demirkol’la paylaştığı “Bayi Toplantısı” filminin galası önceki akşam Kanyon’da yapıldı.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
1

İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin, Safa Sarı ve Çağla Demir’in rol aldığı, yapımcılığını BKM’nin, yönetmenliğini ise Bedran Güzel’in üstlendiği “Bayi Toplantısı” yarın vizyona giriyor. Erzurum, Antep ve Konya’dan bayi toplantısına katılmak üzere İstanbul’a gelen üç beyaz eşya satıcısının eğlenceli öyküsünü anlatan filmin galası önceki akşam Kanyon’da gerçekleşti.

2

Çok sayıda ünlü ismin katıldığı galada gösterim öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan film ekibi, soruları yanıtladı. Filmin senaryosunu da yazan İbrahim Büyükak, ekibine teşekkür ederken “Filminize çok inanıyoruz, çok güveniyoruz, inşallah seyircimiz de beğenir ve bol bol güler” dedi.

3Aslı Enver sorusu

Aslı Enver sorusu

Murat Boz, arkadaşı İbrahim Büyükak’a övgüler yağdırdı: “İbrahim oyunculuğunun dışında çok önemli bir yazar, bu filminde de bizi şaşırtmayacağına eminim.” Boz, kısa süre önce ayrıldığı Aslı Enver’le ilgili sorulara ise yanıt vermedi: “Özel hayatımla ilgili konuşmayı tercih ermiyorum. Bu bir tercih, yanlış anlamayın beni. Bu da sizin göreviniz, tabii ki soracaksınız, onu da anlayışla karşılıyorum, saygı duyuyorum. Ama ben konuşmamayı tercih ediyorum.”

4Evlenirken öğrenirsiniz

Evlenirken öğrenirsiniz

Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel’le evlilik kararı aldıkları haberleri sorulunca “Böyle şeyleri olacağı zaman zaten öğrenirsiniz” dedi.

5Bu akşam film izlemek için buradayım

Bu akşam film izlemek için buradayım

Yeni bir aşka yelken açan Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu galaya ayrı ayrı katıldı. Salona önce gelen Engin, yeni ilişkisiyle ilgili sorular karşısında kırmızı halıdan koşar adım uzaklaştı. Ondan 2 dakika sonra kırmızı halıya gelip basın mensuplarına poz veren Eyüboğlu da Engin’le ilgili soruları “Bu akşam film izlemek için buradayım, o yüzden başka bir şey konuşmak istemiyorum” diyerek yanıtsız bıraktı. Çift, tüm çabalarına rağmen sinema salonuna girerken birlikte görüntülenmekten kurtulamadı.

6İşte galaya katılan diğer ünlü isimler...

İşte galaya katılan diğer ünlü isimler...

Büşra Pekin

7

Ezgi Eyüboğlu

8

Eser - Berfu Yenenler

9

Burcu Kara

10

Demet Akbağ

11

Ivana Sert

12

Farah Zeynep Abdullah - Doğu Demirkol

13

Fettah Can - Cansu Kurtçu

14

Gupse Özay

15

Nurdan Beşen - İbrahim Büyükak

16

İrem Sak

17

Murat Cemcir

18

Ayça İnci

19

Mustafa Aksakallı - Ezgi Mola

20

Oğulcan Engin

21

Oğuzhan Koç

22

Onur Buldu - Esmeray Yıldırım

23

Sarp Apak

24

Bayi Toplantısı filminin galası ünlü isimleri bir araya getirdi.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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