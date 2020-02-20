Galada şıklık yarışı

İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin, Safa Sarı ve Çağla Demir’in rol aldığı, yapımcılığını BKM’nin, yönetmenliğini ise Bedran Güzel’in üstlendiği “Bayi Toplantısı” yarın vizyona giriyor. Erzurum, Antep ve Konya’dan bayi toplantısına katılmak üzere İstanbul’a gelen üç beyaz eşya satıcısının eğlenceli öyküsünü anlatan filmin galası önceki akşam Kanyon’da gerçekleşti.
2
Çok sayıda ünlü ismin katıldığı galada gösterim öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan film ekibi, soruları yanıtladı. Filmin senaryosunu da yazan İbrahim Büyükak, ekibine teşekkür ederken “Filminize çok inanıyoruz, çok güveniyoruz, inşallah seyircimiz de beğenir ve bol bol güler” dedi.
3
Aslı Enver sorusu
Murat Boz, arkadaşı İbrahim Büyükak’a övgüler yağdırdı: “İbrahim oyunculuğunun dışında çok önemli bir yazar, bu filminde de bizi şaşırtmayacağına eminim.” Boz, kısa süre önce ayrıldığı Aslı Enver’le ilgili sorulara ise yanıt vermedi: “Özel hayatımla ilgili konuşmayı tercih ermiyorum. Bu bir tercih, yanlış anlamayın beni. Bu da sizin göreviniz, tabii ki soracaksınız, onu da anlayışla karşılıyorum, saygı duyuyorum. Ama ben konuşmamayı tercih ediyorum.”
4
Evlenirken öğrenirsiniz
Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel’le evlilik kararı aldıkları haberleri sorulunca “Böyle şeyleri olacağı zaman zaten öğrenirsiniz” dedi.
5
Bu akşam film izlemek için buradayım
Yeni bir aşka yelken açan Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu galaya ayrı ayrı katıldı. Salona önce gelen Engin, yeni ilişkisiyle ilgili sorular karşısında kırmızı halıdan koşar adım uzaklaştı. Ondan 2 dakika sonra kırmızı halıya gelip basın mensuplarına poz veren Eyüboğlu da Engin’le ilgili soruları “Bu akşam film izlemek için buradayım, o yüzden başka bir şey konuşmak istemiyorum” diyerek yanıtsız bıraktı. Çift, tüm çabalarına rağmen sinema salonuna girerken birlikte görüntülenmekten kurtulamadı.
6
İşte galaya katılan diğer ünlü isimler...
Büşra Pekin
7
Ezgi Eyüboğlu
8
Eser - Berfu Yenenler
9
Burcu Kara
10
Demet Akbağ
11
Ivana Sert
12
Farah Zeynep Abdullah - Doğu Demirkol
13
Fettah Can - Cansu Kurtçu
14
Gupse Özay
15
Nurdan Beşen - İbrahim Büyükak
16
İrem Sak
17
Murat Cemcir
18
Ayça İnci
19
Mustafa Aksakallı - Ezgi Mola
20
Oğulcan Engin
21
Oğuzhan Koç
22
Onur Buldu - Esmeray Yıldırım
23
Sarp Apak
24
Bayi Toplantısı filminin galası ünlü isimleri bir araya getirdi.