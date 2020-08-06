Gadir Hum nedir, Gadir Hum Bayramı ne zaman? Gadir Hum Bayramı mesajları sosyal medyada

TWİTTER'DA GADİR HUM BAYRAMI MESAJLARI Gadir-i Hum Bayramının bu güzel coğrafya başta olmak üzere, bütün insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum.



Birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olan Gadirhum Bayramı’nın tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz.



Sevginin, hoşgörünün, kardeşliğin kapısı Gadir Hum. Bayramımız kutlu olsun.



Yüzyıllardır farklı kültür ve inançların huzur içerisinde bir arada yaşadığı, herkesin birbirinin inancına veya inançsızlığına saygı duyduğu Hatay başta olmak üzere ülkemizin ve dünyanın birçok yerinde büyük bir samimiyetle kutlanan #GadirHum Bayramımız kutlu olsun.



Barışın, kardeşliğin ve tüm insanlığın Gadir-i Hum Bayramının kutlu olsun.



Bu kültürün bir parçası olduğum için mutlu ve gururluyum. Kutlu olsun bayramımız.