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Haber Giriş: 06 Ağustos 2020 - 09:27,

Gadir Hum nedir, Gadir Hum Bayramı ne zaman? Gadir Hum Bayramı mesajları sosyal medyada

Gadir Hum Bayramı’nın 2020 tarihine kısa bir süre kala mesajlar sosyal medyada yer edindi. Geleneği sürdüren birçok kişi, sosyal medya profillerinden Gadir Hum Bayramı mesajları paylaşıyor. Gadir-i Hum Bayramı gelenekleri özellikle Adana, Mersin ve Hatay’da yaşatılıyor. Peki, Gadir Hum nedir, Gadir Hum Bayramı ne zaman kutlanıyor?

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"Gadir-i Hum Bayramı" Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'in Veda Haccı dönüşünde Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak biliniyor. Ali el-Mûrtezâ’nın Muhammed peygamber tarafından “Velâyet” makâmına atandığına (halef ilan ettiğine) inanılan bu gün, Hicri takvime göre Zilhicce Ayı'nın On Sekizinci günü “Gadir Hum Bayramı” olarak kutlanıyor. Gadir Hum Bayramı bu yıl 7-8 Ağustos tarihlerinde kutlanacak.

2GADİR HUM BAYRAMI GELENEKLERİ
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GADİR HUM BAYRAMI GELENEKLERİ

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gadir-i Hum Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu günde sabahın erken saatlerinde türbelere akın eden vatandaşlar buralarda kurban keserek, büyük kazanlarda hazırlanan, içerisinde buğday-et karışımının olduğu 'Hirise' adı verilen güne özel yemeği hazırlıyor.Herkesin bir parça katkı sunduğu "Hirisi" başta dar gelirliler olmak üzere vatandaşlara dağıtılır.

3TWİTTERDA GADİR HUM BAYRAMI MESAJLARI
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TWİTTER'DA GADİR HUM BAYRAMI MESAJLARI

Gadir-i Hum Bayramının bu güzel coğrafya başta olmak üzere, bütün insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum.

Birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olan Gadirhum Bayramı’nın tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz.

Sevginin, hoşgörünün, kardeşliğin kapısı Gadir Hum. Bayramımız kutlu olsun.

Yüzyıllardır farklı kültür ve inançların huzur içerisinde bir arada yaşadığı, herkesin birbirinin inancına veya inançsızlığına saygı duyduğu Hatay başta olmak üzere ülkemizin ve dünyanın birçok yerinde büyük bir samimiyetle kutlanan #GadirHum Bayramımız kutlu olsun.

Barışın, kardeşliğin ve tüm insanlığın Gadir-i Hum Bayramının kutlu olsun.

Bu kültürün bir parçası olduğum için mutlu ve gururluyum. Kutlu olsun bayramımız.

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