Gadir Hum nedir? Gadir Hum Bayramı kutlama mesajları
Gadir-i Hum Bayramı, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Şii inancına dayanan Gadir-i Hum Bayramı, Şii Müslümanlar tarafından Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı’na ilâveten Hicrî takvime göre Zilhicce Ayı’nın On Sekizinci günü üçüncü bir bayram olarak kutlanmaktadır. Peki, Gadir Hum ne demek? İşte Gadir Hum Bayramı’nın tarihi ve Gadir Hum Bayramı kutlama mesajları
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Alevi inancına göre en büyük bayram olma özelliği taşıyan Gadir Hum Bayramı, bu yıl 28 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Hz.Muhammed'in Hz. Ali’ye kendisinin halefi olarak tayin olduğu gün olarak ilan eden Aleviler, bugünü bazı ibadetler ile geçirirler.
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GADİR HUM BAYRAMI GELENEKLERİ
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gadir-i Hum Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu günde sabahın erken saatlerinde türbelere akın eden vatandaşlar buralarda kurban keserek, büyük kazanlarda hazırlanan, içerisinde buğday-et karışımının olduğu 'Hirise' adı verilen güne özel yemeği hazırlıyor. Herkesin bir parça katkı sunduğu "Hirisi" başta dar gelirliler olmak üzere vatandaşlara dağıtılır.
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GADİR HUM BAYRAMI MESAJLARI
Yılın en güzel günlerinden bayramımız mübarek olsun darısı her seneye inşallah #GadirHum
Bayramlarımızın daim, kazanlarımızın her zaman kaynaması dileği ile.. #GadirHum
En büyük bayramımız olan #GadirHum Bayramımız mübarek olsun. Bu güzel dünyada, bu özel coğrafyada birlik, beraberlik, kardeşlik ve de barış içinde nice senelere.
Tüm Alevi arkadaşlarımın dostlarımın Gadir Hum Bayramı’nı kutluyor; sağlık huzur ve esenlik içinde, birlik beraberlik ve kardeşliğimizin ilelebet payidar olmasını temenni ediyorum.Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların herkesten uzak, dualarımızın kabul olması dileğiyle. #GadirHum bayramı kutlu olsun Birlik ve kardeşlik içinde sağlıklı ve huzurlu daha nice bayramlara