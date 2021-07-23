Gadir Hum Bayramı ne zaman? İşte 2021 Gadir Hum Bayramı tarihi

Hazreti Muhammed'in hicretin 10. yılında veda haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı, ülkemizde Adana, Mersin ve Hatay başta olmak üzere kutlanıyor. Bu özel günün 2021'de ne zaman kutlanacağı vatandaşlarca merak ediliyor. İşte, 2021 Gadir Hum Bayramı tarihi...