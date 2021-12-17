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G7'den korkutan Omicron açıklaması: En büyük küresel tehdit haline geldi!
Koronavirüs salgınında korkulu rüyamız haline gelen Omicron varyantı hakkında araştırmalar devam etse de bilgimiz hala sınırlı. Uzmanlar bir yandan varyantla ilgili çalışmalarını sürdürürken aşı uyarılarını yineledi. G7'den ise Omicron ile ilgili korkutan bir tespit geldi.
Koronavirüs hayatımıza gireli iki yıl geçmişken sıkı tedbirler ve küresel çapta başlatılan aşılama kampanyaları salgının hızını kesmeyi başaran dünya bu kez de virüsün yeni varyantı Omicron sebebiyle korku yaşıyor.
İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'yı kapsayan Birleşik Krallık'ta, pandeminin başından bu yana en yüksek vaka sayılarının iki gün art arda görülmesi endişe yarattı. Perşembe günü vakasayısı 88 bin 376'ya yükseldi.
Başbakan Boris Johnson da halkı dikkatli olması konusunda uyardı. Ancak Johnson, yeni bir kapanma ya da sokağa çıkma kısıtlaması yönünde karar almayacaklarını söyledi.
Kraliçe 2. Elizabeth ise, geleneksel olarak her yıl Noel öncesi verdiği öğlen yemeğini, "Omicron varyantının hızla yayılmasına karşı bir önlem olarak" iptal ettiğini duyurdu.
Kraliçe 2. Elizabeth ise, geleneksel olarak her yıl Noel öncesi verdiği öğlen yemeğini, "Omicron varyantının hızla yayılmasına karşı bir önlem olarak" iptal ettiğini duyurdu.
Ancak G7'den yapılan açıklama tüm bunlardan daha ürkütücü: G7'den yapılan uyarıda "Omicron varyantı günümüze kadar görülmüş en büyük küresel tehdit" olarak değerlendirildi. En büyük küresel sağlık sorunu olarak nitelendirilen durum için G7 ve dünya ülkelerinin ortak çalışmasının hayati önemi bir kez daha vurgulandı.
G7'nin bu korkunç açıklamasını destekleyen ABD Başkanı joe Biden ise yaptığı açıklamada önümüzde kışı aşısızlar için "Ağır hastalığın ve ölümlerin kışı geliyor" diyerek tanımlarken ülke Delta varyantından kaynaklı bir korona dalgasını atlatamadan gelen Omicron vakaları için uyarıda bulundu.
"Geçen yıl aralık ayında aşılama başladığında bir umut vardı. Aşılar sayesinde seyahat edebileceğimiz, dolaşabileceğimiz söylenmeye başlamıştı, tünelin ucunda ışık belirmiş gibiydi ama aslında böyle değildi."Çünkü son 1,5 yıl içinde gördüğümüz gibi, bu tekrar eden bir döngü.Bir gelişme oluyor, acil servisteki yataklar boşalmaya başlıyor ama ardından vakalar tekrar artıyor ve her şeyi tekrar yapmak gerekiyor.Acil serviste koronavirüsten yatan ve solunum cihazına ihtiyaç duyan hastaların yaklaşık yüzde 80'ini aşısız olduğunu gördük.Çoğu Covid-19 olduğuna inanmıyor, "Hayır, bu zatürre" diyorlar.
Bu sözler İngiltere'de Kovid servisinde çalışan sağlık çalışanlarının durumu anlatan acı gerçeği ifade edişlerini özetliyor. Bunun bir döngü olduğunu dile getiren uzmanlar acil servisteki yataklar boşalmaya başladığını ama ardından vakaların tekrar arttığını ve her şeyin tekrar başladığını söylüyor.
Öte yandan ABD'de de Omicron varyantının görülmesi ve 15 yaş altında yayılmaya başlamasıyla birlikte, Pfizer-BioNTech aşılarının 12-15 yaş arası için de tam kullanım onayına başvuruldu.
ABD'nin koronavirüs konusundaki en yetkin ismi olan Antony Fauci dün yaptığı açıklamada şu an için bir aşı güncellemesine gerek olmadığını, mevcut aşıların 3. dozu, yani hatırlatma dozunun Omicron için koruyucu olduğunu belirtmişti.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Pfizer-BioNTech'in Kovid-19'a neden olan koronavirüsün Omicron gibi yeni varyantlarına karşı geliştireceği uyumlandırılmış aşılardan ilk etapta 180 milyon doz almak üzere çoktan anlaştı.
AB Komisyonu'nun ortak aşı alımı için firmalarla yaptığı sözleşmeler hakkında liderleri bilgilendirdiğini aktaran von der Leyen, sözleşmelerinde talep etmeleri halinde Omicron gibi yeni varyantlara karşı uyumlandırılmış aşıların firmalarca 100 gün içinde geliştirilmesine dair bir şart bulunduğunun altını çizdi.