G7'den korkutan Omicron açıklaması: En büyük küresel tehdit haline geldi!

"Geçen yıl aralık ayında aşılama başladığında bir umut vardı. Aşılar sayesinde seyahat edebileceğimiz, dolaşabileceğimiz söylenmeye başlamıştı, tünelin ucunda ışık belirmiş gibiydi ama aslında böyle değildi."Çünkü son 1,5 yıl içinde gördüğümüz gibi, bu tekrar eden bir döngü.Bir gelişme oluyor, acil servisteki yataklar boşalmaya başlıyor ama ardından vakalar tekrar artıyor ve her şeyi tekrar yapmak gerekiyor.Acil serviste koronavirüsten yatan ve solunum cihazına ihtiyaç duyan hastaların yaklaşık yüzde 80'ini aşısız olduğunu gördük.Çoğu Covid-19 olduğuna inanmıyor, "Hayır, bu zatürre" diyorlar.