G20 zirvesinde tokalaşma krizi! Vücut dilleri ele verdi
AUKUS krizi sonrası ilk kez Roma'da G20 Liderler Zirvesi'nde bir araya gelen ABD Başkanı Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Vatikan Büyükelçiliği'ndeki görüşmesi tüm dünyada konuşulan görüntülere şahit oldu
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Dünya liderlerini bir araya getiren G20 zirvesi bugün Roma'da başladı. G20 Dönem Başkanı İtalya'nın, Roma'daki Nuvola Kongre Merkezi'nde düzenlediği zirvenin açılışı, ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin konuklarını karşılamasıyla yapıldı.
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Zirve öncesi Roma'ya gelen dünya liderlerinden ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron AUKUS krizi sonrası ilk kez yüz yüze görüştü.
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Dün Fransa'nın Vatikan Büyükelçiliği'nde bir araya gelen iki lider kameralar karşısında olumlu bir tavır sergilemeye çalışsa da ikili arasındaki gerilim vücut dillerine yansıdı.
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Liderler kameralara poz verme sırasında tokalaşırken bile sorun yaşadılar. Alman basını yaşananları G20 öncesi el sıkışma başarısızlığı olarak aktardı.
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Basına yansıyan görüntülerde Macron'un elini sıkarken Biden'ın canı yanıyormuş gibi görünüyor.
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Liderlerin Vatikan Büyükelçiliği merdivenlerinde verdikleri pozda ise Macron'un Biden'ın bileğinden kavrarcasına tuttuğu görüntü dikkati çekti.
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Macron görüşme sonrasında yaptığı açıklamada "Somut kararlar aldık ve bunlar eylem ve inisiyatiflerle desteklendi. Şimdi geleceğe bakacağız." diye konuştu.
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İkili bugünkü G20 Zirvesi'nde aile fotoğrafından hemen önce yine bir araya geldi.
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Bu kez tokalaşma krizi yaşamayan ikili medyaya sıcak pozlar vermeye çalıştı.
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GERGİNLİĞE NEDEN OLAN ANLAŞMA
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından 16 Eylül’de düzenlenen sanal ortamdaki toplantıda imzalanan AUKUS güvenlik anlaşması ile Avustralya`nın en az 8 nükleer enerjili denizaltıya sahip olması planlanıyor.
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Anlaşmaya imza koyan üç ülkenin isimlerinin İngilizce kısaltmasından dolayı anlaşmaya AUKUS deniyor.
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an AUKUS anlaşmasından dolayı Avustralya’nın ülkesiyle yaptığı anlaşmayı iptal etmesini "ihanet" olarak değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "sırtımızdan vurulduk" ifadesini kullanmıştı.
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Bakan Drian, Macron`un talimatıyla Fransa`nın Canberra ve Washington Büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırma kararı aldıklarını açıklamıştı.