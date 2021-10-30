G20 zirvesinde tokalaşma krizi! Vücut dilleri ele verdi

GERGİNLİĞE NEDEN OLAN ANLAŞMA Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından 16 Eylül’de düzenlenen sanal ortamdaki toplantıda imzalanan AUKUS güvenlik anlaşması ile Avustralya`nın en az 8 nükleer enerjili denizaltıya sahip olması planlanıyor.