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G.O.R.A filmi ne zaman, hangi yıl ve nerede çekildi? GORA konusu ve oyuncuları!

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#G.O.R.A#G.O.R.A Ne Zaman Çekildi#Gora Açılımı Ne
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 18:36

Senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği G.O.R.A filmi 11 Mayıs Cumartesi akşamı Star Tv’de izleyici karşısına çıkıyor. Türk sinemasında en pahalı yapımlardan biri olan GORA’nın başrollerinde Cem Yılmaz, Rasim Öztekin, Özkan Uğur, Cezmi Baskın, Şafak Sezer, Özge Özberk ve Ozan Güven yer alıyor. Peki, GORA ne zaman ve nerede çekildi? G.O.R.A ne demek, anlamı ne? İşte konusu ve oyuncuları?

1/5G.O.R.A filmi ne zaman, hangi yıl ve nerede çekildi GORA konusu ve oyuncuları

Türk sinemasına damga vuran filmlerden birisi olan G.O.R.A 11 Mayıs Cumartesi akşamı Star Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. G.O.R.A filminde sahte UFO fotoğrafçısı ve halı tüccarı olan Arif uzaylılarca kaçırılır. GORA gezegeninde, yaklaşan göktaşından kurtulmak ve özgür kalmak için arkadaşlarına yardım eder.

2/5G.O.R.A FİLMİ KONUSU

G.O.R.A FİLMİ KONUSU

Kurnaz ve genç bir adam olan Arif, bir kasabada halı satarak yaşamını sürdürmektedir. Genelde yaşadığı bölgedeki insanlar, kendisini hafif üç kağıtçı bir tip olarak bilirler. Bir gün Arif’in dükkanına gelen yabancı müşteriler, ona hayal bile edemeyeceği bir deneyim yaşatır. Gelenler aslen uzaylılardır ve bu uzaylılar tarafından kaçırılan Arif, bambaşka bir gezegene götürülür. Arif, karakterine uygun bir biçimde bu gezegenden kaçıp kurtulabilmenin türlü yollarını aramaya başlar. Ancak yaşayacağı maceralar, onun bu gezegende aşk ile burun buruna gelmesine de neden olacaktır.

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3/5G.O.R.A FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ

G.O.R.A FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri 2002 yılında başlayan film, Türkiye'de 12 Kasım 2004 tarihinde gösterime girdi. 2004’te vizyona giren GORA filmi, Antalya’da çekildi. GORA filminin uzay sahneleri için Antalya’da farklı platolar ve setler kullanıldı. Gora filmi için stüdyolar, Antalya Film Platolarında oluşturuldu. Türk sinemasında en pahalı yapımlardan biri olan filmi 4 milyon kişi izledi. Filmin müzikleri Ozan Çolakoğlu'na, bitiş şarkısı ise Sagopa Kajmer'e aittir. Görüntü yönetmeni Veli Kuzlu'dur.

4/5G.O.R.A NE DEMEK, AÇILIMI NE

G.O.R.A NE DEMEK, AÇILIMI NE?

G.O.R.A. 'nın normalde herhangi bir açılımı bulunmamaktadır. Cem Yılmaz geçmiş yıllarda yaptığı bir açıklamasında GORA'nın bir anlamı olmadığını, insanlar açılımı ne diye merak edip sormaları için aralarına nokta koyduğunu söylemişti. Ayrıca Slovence dilinde Gora 'Dağ' anlamına gelmektedir.

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5/5G.O.R.A FİLMİ OYUNCULARI

G.O.R.A FİLMİ OYUNCULARI

Cem Yılmaz

Rasim Öztekin

Özkan Uğur

Cezmi Baskın

Şafak Sezer

Özge Özberk

Ozan Güven

Engin Günaydın

İdil Fırat Erdal Tosun

Cezmi Baskın

Muhittin Korkmaz

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#G.O.R.A#G.O.R.A Ne Zaman Çekildi#Gora Açılımı Ne

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