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HaberlerGündem Haberleri Fyodor Dostoyevski sözleri - Dostoyevski'nin en güzel resimli, uzun, kısa, anlamlı olan aşk ve sevda konulu unutulmaz sözleri (2021)
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Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 - 18:04 | 

Fyodor Dostoyevski sözleri - Dostoyevski'nin en güzel resimli, uzun, kısa, anlamlı olan aşk ve sevda konulu unutulmaz sözleri (2021)

Rus Edebiyatı’nın öncü isimlerinden Dostoyevkski, pek çoğumuzun hayatında gerek yaşam hikayesiyle gerekse söylediği unutulmaz sözlerle hafızalara kazınmıştır. Fydor Dostoyevski sözlerini hatırlamak ve sevdiklerine yollamak isteyenler için, işte Dostoyevski'nin en güzel resimli, uzun, kısa, anlamlı olan aşk ve sevda konulu unutulmaz sözleri (2021).

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1

Suç ve Ceza (1866), Kumarbaz (1866), Budala (1868), Ebedi Koca (1870) ve Ecinniler (1872), Delikanlı (1875), Bir Yazarın Günlüğü (1876) ve Karamazov Kardeşler (1879) gibi unutulmaz eserlerin yazarı olan Dostoyevski eserlerindeki sözlerle her zaman anılmıştır. Zor bir çocukluk ve hayat geçiren Dostoyevski’nin eserleri birçok 20. yüzyıl düşünürünün fikirlerini de derinden etkiledi. İşte o sözlerden, en güzel resimli, uzun, kısa, anlamlı olan aşk ve sevda konulu unutulmaz olanları…

2

Samimi olmak, aptal olmamaya engel değildir.

3

Küçük bir çocuğu üzen kişiye yazıklar olsun!

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4

Hayatta bazen birisine o kadar gereksinim duyarsınız ki; bunun sevgiden çok nefretten kaynaklandığını bile bile yine de katlanırsınız bir çok şeye...

5

Bir zamanlar mutlu olduğum mekanları tekrar ziyaret etmeyi severim. Geri getirilemez geçmişi, şimdiki anda yeniden şekillendirmeyi severim.

6

Kolay bir saadet mi, yoksa insanı yükselten bir ıstırap mı daha iyi?

7

Sırf kalp kırmamak, kendime yakışanı yapmak için cevap veremediğim herkes kendini haklı zannetti…

8

Düşmanların mı var? Ne hoş. Bu hayatta bazı konularda karakterli bir duruş sergilemişsin demektir.

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9

İnsanlara saygın sonsuz fakat sabrın sınırlı olsun.

10

İçten, güzel olan her şey, daima bağışlatır kendini.

11

İyi adamlar yalnızlıktan ölüyor. İyi kadınlarsa kötü adaların balkonlarından gökyüzüne bakarken...

12

Her insan herkes karşısında her şeyden sorumludur.

13

Sevgi her zaman karşılık görür, kin de...

14

Zamana güven, her şey unutulur.

15

Sevgi ile kin kalpte uzun süre barınamaz.

16

Eğer kirli bir ırmağı içine alıyorsan, bozulmadan kalabilmen için deniz olmalısın.

17

Olgunlaşmak; Hiçbir şeye şaşırmamaktır…

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18

İnsan aklı çoğaldıkça, can sıkıntısı artar.

19

Bir fikir ayrılığına rağmen karşındakine saygı duyabiliyorsan, insan olmuşsun demektir.

20

Kapılarını kilitlemelerini gerektirecek bir şeyleri olmayan insanlar ne mutludurlar, değil mi?- Fyodor Mihailoviç Dostoyevski - Suç ve Ceza

21

Zaten insanlar mutsuz olmadıkça başkalarının mutsuzluğunu anlamıyor. Mutsuz bir insanın hassasiyeti çok daha kuvvetli oluyor. Fyodor Mihailoviç Dostoyevski - Beyaz Geceler

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