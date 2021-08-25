Fyodor Dostoyevski sözleri - Dostoyevski'nin en güzel resimli, uzun, kısa, anlamlı olan aşk ve sevda konulu unutulmaz sözleri (2021)

Suç ve Ceza (1866), Kumarbaz (1866), Budala (1868), Ebedi Koca (1870) ve Ecinniler (1872), Delikanlı (1875), Bir Yazarın Günlüğü (1876) ve Karamazov Kardeşler (1879) gibi unutulmaz eserlerin yazarı olan Dostoyevski eserlerindeki sözlerle her zaman anılmıştır. Zor bir çocukluk ve hayat geçiren Dostoyevski’nin eserleri birçok 20. yüzyıl düşünürünün fikirlerini de derinden etkiledi. İşte o sözlerden, en güzel resimli, uzun, kısa, anlamlı olan aşk ve sevda konulu unutulmaz olanları…