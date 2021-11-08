Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik

‘KULÜPLERE SORULSUN’ Çiftin ‘çekişmeli’ olarak görülen karşılıklı boşanma davası devam ederken Mihriban Hurmacı yeniden mahkemeye başvurarak eşi Özer Hurmacı’ya şimdilik 50 bin liralık ‘katılma alacağı’ davası açtı. Eşinin 20’ye yakın gayrimenkulü, birçok motorlu aracı ve gayrimenkul kira gelirlerinin olduğunu iddia eden Mihriban Hurmacı’nın dilekçesinde, “Özer Hurmacı’nın ayrıca banka mevduatları ve yatırım hisseleri bulunmaktadır. Evlilik tarihinden sonra taraflar arasında herhangi bir mal rejimi sözleşmesi yapılmamıştır. Özer Hurmacı’nın eşi Mihriban Hurmacı’nın katılma alacağından doğan kanuni payını azaltmak için kasıtlı olarak tasarruflar yapmış olması mümkündür. Müvekkilin bilgisi olmadan karşılıksız kazandırmalarda bulunmuş olması da kuvvetle muhtemeldir.