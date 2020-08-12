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Hürriyet
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Haber Giriş: 12 Ağustos 2020 - 10:42,

Plajda aşk dakikaları

İngiltere Premiere Ligi'nde Tottenham Hotspur takımında top koşturan Dele Alli, sezonun yorgunluğunu sevgilisi Ruby Mae ile birlikte çıktığı tatilde atıyor.

Backgrid UK

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1PLAJ ROMANTİZMİ
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PLAJ ROMANTİZMİ

Çift, deniz ve güneşten yararlanmak için Yunanistan'ın Mykonos adasını seçti. Alli ile Mae önceki gün de plajda objektiflere takıldı.

2ROMANTİK ANLAR
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ROMANTİK ANLAR

Önce şezlonga uzanan çift, bir süre sohbet etti. Sonra da birbirlerini öpücüklere boğdu.

3DENİZDE EL ELE
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DENİZDE EL ELE

24 yaşındaki Dele Alli ile kendisinden bir yaş küçük sevgilisi Ruby Mae, daha sonra birlikte denize girdi ve serinledi. Çift, denizin içinde bir süre el ele yürüdü.

4ZAMAN ZAMAN ŞAKALAŞTILAR
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ZAMAN ZAMAN ŞAKALAŞTILAR

Dele Alli ile Ruby Mae, daha sonra denizin içinde birbirleriyle şakalaşmaya başladı.

5GÜNÜN SONUNDA KALDIKLARI VİLLANIN YOLUNU TUTTULAR
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GÜNÜN SONUNDA KALDIKLARI VİLLANIN YOLUNU TUTTULAR

Çift, günün sonunda eşyalarını toplayıp kaldıkları villanın yolunu tuttu.

6SEVGİLİSİ MODEL
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SEVGİLİSİ MODEL

Alli'nin sevgilisi Ruby Mae bir model. Genç kadın, ünlü firmaların tanıtım yüzü olarak görev yapıyor.

7TRİBÜNDEN DESTEK
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TRİBÜNDEN DESTEK

Ruby Mae, sadece ülkedeki takımının çıktığı maçları değil, Dele Alli'nin yer aldığı İngiliz milli futbol takımının maçlarında da onu tribünde yalnız bırakmıyor. 

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