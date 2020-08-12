Plajda aşk dakikaları

Çift, deniz ve güneşten yararlanmak için Yunanistan'ın Mykonos adasını seçti. Alli ile Mae önceki gün de plajda objektiflere takıldı.Önce şezlonga uzanan çift, bir süre sohbet etti. Sonra da birbirlerini öpücüklere boğdu. 24 yaşındaki Dele Alli ile kendisinden bir yaş küçük sevgilisi Ruby Mae, daha sonra birlikte denize girdi ve serinledi. Çift, denizin içinde bir süre el ele yürüdü.Dele Alli ile Ruby Mae, daha sonra denizin içinde birbirleriyle şakalaşmaya başladı.Çift, günün sonunda eşyalarını toplayıp kaldıkları villanın yolunu tuttu.Alli'nin sevgilisi Ruby Mae bir model. Genç kadın, ünlü firmaların tanıtım yüzü olarak görev yapıyor.Ruby Mae, sadece ülkedeki takımının çıktığı maçları değil, Dele Alli'nin yer aldığı İngiliz milli futbol takımının maçlarında da onu tribünde yalnız bırakmıyor.