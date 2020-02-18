Funda Arar'dan nostaljik paylaşım! 'Lise yılları saçlar aslan kesimi'

Bir dönem sadece rol kabiliyeti, yeteneği, sinemadaki Erkek Fato’luğu değil, aslında bikinili görüntüleri de vardı Fatma Girik’in. Yine böyle bir günde Fato özgürce deniz kıyısında bikinisiyle koşuyor. Ancak İstanbul’un denizi o zamanlar şimdikinden çok daha temiz.