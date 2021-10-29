Fulya Zenginer'den bebek müjdesi

'Siz fakir biriyle ilişki yaşar mısınız?' Çağla Şıkel “Fakirle de olurum” açıklamasını yapmış Demet Şener de ünlü modele 'Bize para değil, gerçek aşk lazım' diyerek destek vermişti. Bade İşçil’e “Siz fakir biriyle ilişki yaşar mısınız?” sorusu yöneltildi. Önceki gün Novikov İstanbul’da düzenlenen davette muhabirlerle bir araya gelen oyuncu, soruya şöyle yanıt verdi:



“Ben âşık olduktan sonra, fakirmiş filan fark etmez. Ama hayatımda fakir de yok zengin de. Gönlüme göresini bulamadım. Olursa seve seve paylaşırım.” Bade İşçil, Sarıyer’den 4 milyon liraya villa aldığı haberleri için de şöyle dedi: “Taşındım ama 4 milyona Sarıyer’de üç katlı, havuzlu ev varsa gidip alayım hemen.” (Deniz BOY)