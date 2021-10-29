Fulya Zenginer'den bebek müjdesi

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Bebek geliyor!
2019 yılında Kuntay Tarık Evren ile evlenen ünlü oyuncu Fulya Zenginer'de bebek müjdesi geldi.
Zenginer, haberi sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla duyurdu: Ailenin yeni üyesi yükleniyor…Uzun zamandır fotoğraflarımda tek başıma değildim ve bunu sizinle paylaşmak için kendisinin biraz daha büyümesini bekliyordum...Çok mutluyum, çok heyacanlıyım, içimde kalbinin attığını öğrendiğimden beri hayat çok beklenmedik ve çok güzel...
2
'Siz fakir biriyle ilişki yaşar mısınız?'
Çağla Şıkel “Fakirle de olurum” açıklamasını yapmış Demet Şener de ünlü modele 'Bize para değil, gerçek aşk lazım' diyerek destek vermişti. Bade İşçil’e “Siz fakir biriyle ilişki yaşar mısınız?” sorusu yöneltildi. Önceki gün Novikov İstanbul’da düzenlenen davette muhabirlerle bir araya gelen oyuncu, soruya şöyle yanıt verdi:
“Ben âşık olduktan sonra, fakirmiş filan fark etmez. Ama hayatımda fakir de yok zengin de. Gönlüme göresini bulamadım. Olursa seve seve paylaşırım.” Bade İşçil, Sarıyer’den 4 milyon liraya villa aldığı haberleri için de şöyle dedi: “Taşındım ama 4 milyona Sarıyer’de üç katlı, havuzlu ev varsa gidip alayım hemen.” (Deniz BOY)
3
Afrika’da keşif
Ebru Şahin, basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile birlikte Afrika’ya gitti. Tatilden çektirdikleri kareleri sosyal medya hesabında da paylaşan oyuncu fotoğrafların altına “Hayat bir keşiftir” notunu düştü.
4
Sorular yanıtsız
Edis, önceki gün şarkıcı Aybüke Albere ile birlikte görüntülendi. Edis’in evine giderken objektife takılan ikili, soruları yanıtsız bıraktı. Albere, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda Edis ile ilgili “Sevgili değiliz fakat aşığız” itirafında bulunmuştu.
5
Çok mutlu oldum
Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Yargı”nın başrol oyuncusu Pınar Deniz, sevgilisi Yiğit Kirazcı ile önceki akşam Taksim’de görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın’ın dizideki performansına övgü dolu yorumlarda bulunması hatırlatılınca Deniz, “Çok teşekkür ederim. Sağ olsun, çok mutlu oldum” dedi. Çift, evlilik sorularını ise “Şu an düşünmüyoruz. Çalışmayı düşünüyoruz” diye yanıtladı.
6
İlk kez üzülmedim
7
Anaokulu yeniledi
Umuda Koşanlar Derneği ile yaptığı yardım çalışmalarıyla adından söz ettiren Gamze Özçelik, Siirt’e gitti. “Umutlu Okullar” adlı yeni projesini hayata geçiren Özçelik, proje kapsamında tadilata ihtiyaç duyan bir anaokulunu baştan aşağı yeniledi.
8
Squid Game etkisi
“Squid Game” çılgınlığına Rachel Araz da kapıldı.Rachel Araz, Cadılar Bayramı partisi için dizinin 067 numaralı asi yarışmacısı Sae-byeok’un kılığına girdi, fotoğraflarını da sosyal medyada paylaştı: “Size bu sefer hiç tatlı bir şey olmayacağım demiştim.”