Fulya Zenginer: O gün dünya başıma yıkıldı

Fulya Zenginer sözlerine şöyle devam etti:



“Zeytinburnu’nda doğup büyüdüm. Yokluğa isyan etmedim. 17’sinde çalışmaya başladım, dimdik ayakta durdum. Gençler ümitlerini kaybetmemeli. Annemi düşündükçe ‘onun parçasıyım, devam edersem onu da yaşatırım’ diyerek ayakta durabiliyorum. Acıyla bu şekilde başa çıkıyorum. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar için de Allah’a şükrediyorum.”