Fulya Öztürk'e ne oldu, hasta mı? Covid- 19 testi pozitif çıkan Fulya Öztürk'ün son durumu
Sunduğu programa ara veren Fulya Öztürk’ün hasta olduğu açıklanmıştı. İkinci kez koronavirüse yakalanan Fulya Öztürk’ün hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Virüsü ağır geçiren ve hastane odasından fotoğraf paylaşan Fulya Öztürk, Instagram hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte Fulya Öztürk’ün sağlık durumunda son gelişme…
Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk’ten üzücü haber geldi. 3 Aralık tarihinden bu yana programına ara veren ve görevini Esra Ezmeci’ye devreden Fulya Öztürk’e 2’nci kez koronavirüs teşhisi konuldu.