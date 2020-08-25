MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÜnlü oyuncu yazlık evini satışa çıkardı: Sanki okyanus odanın içinde
GeriMagazin Ünlü oyuncu yazlık evini satışa çıkardı: Sanki okyanus odanın içinde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 25 Ağustos 2020 - 17:25 | 

Ünlü oyuncu yazlık evini satışa çıkardı: Sanki okyanus odanın içinde

Ünlü oyuncu yazlık evini satışa çıkardı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1OKYANUS TAM KARŞIDA
Abone Olgoogle-news

OKYANUS TAM KARŞIDA

TV tarihine geçen efsane dizilerden birinde rol alan 51 yaşındaki oyuncu, yazlık evini elden çıkarmaya karar verdi.

2FRIENDS DİZİSİNİN YILDIZLARINDAN
Abone Olgoogle-news

FRIENDS DİZİSİNİN YILDIZLARINDAN

Yayınlandığı dönemde efsane haline gelen Friends adlı dizide Chandler Bing karakterini canlandıran Matthew Perry, Malibu'da bulunan evini satışa çıkardı.

314.95 MİLYON DOLAR İSTİYOR
Abone Olgoogle-news

14.95 MİLYON DOLAR İSTİYOR

Perry'nin sanki denizle iç içe gibi inşa edilen evi için istediği fiyat 14.95 milyon dolar.

412 MİLYON DOLARA ALMIŞTI
Abone Olgoogle-news

12 MİLYON DOLARA ALMIŞTI

Aktör bu evi 2011 yılında 12 milyon dolara satın almıştı.

5GÖZDE MUHİTTE
Abone Olgoogle-news

GÖZDE MUHİTTE

Matthew Perry'nin satışa çıkardığı bu ev, bölgenin en saygın ve gözde mahallelerinden birinde yer alıyor.

6
Abone Olgoogle-news

İki katlı evin dört yatak odası ve üç buçuk banyosu bulunuyor.

7İKİ KATLI
Abone Olgoogle-news

İKİ KATLI

Güvenlikli bir giriş kapısından bahçesine adım atılan evin, cadde tarafında uzun bir yürüyüş yolu bulunuyor.

8OKYANUS MANZARALI
Abone Olgoogle-news

OKYANUS MANZARALI

Evin diğer tarafı ise kelimenin tam anlamıyla okyanusla iç içe. Bütün odalar ve mutfak deniz manzaralı. Geniş pencereler ise manzaranın keyfini çıkarmak için ideal bir ortam sunuyor.

9KENDİNE ÖZEL PLAJ
Abone Olgoogle-news

KENDİNE ÖZEL PLAJ

Bu arada Matthew Perry'nin elden çıkarmaya karar verdiği bu evin, okyanus tarafında da kendine özel bir plajı bulunuyor.

101994 İLE 2//4 YILLARI ARASINDA EKRANA GELDİ
Abone Olgoogle-news

1994 İLE 2//4 YILLARI ARASINDA EKRANA GELDİ

Matthew Perry'nin kariyerinin doruğuna yerleştiği Friends dizisi 1994 ile 2004 yılları arasında ekrana geldi. O döneme damgasını vuran dizi dünyanın her yerinde kendine hayran kitlesi edindi.

1125 YAŞINDAYKEN DİZİYE KATILDI
Abone Olgoogle-news

25 YAŞINDAYKEN DİZİYE KATILDI

1969 doğumlu olan Matthew Perry, Friends dizisi için kamera karşısına geçmeye başladığında 25 yaşındaydı.

12DİZİ YILDIZLAR YARATTI
Abone Olgoogle-news

DİZİ YILDIZLAR YARATTI

Sadece ABD'de değil dünyanın birçok yerinde kendine özgü bir seyirci kitlesi edindi. Dizi sayesinde Jennifer Aniston ve Courtney Cox da kariyerlerinde önemli bir yol aldı.

13
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi