Ünlü oyuncu yazlık evini satışa çıkardı: Sanki okyanus odanın içinde

TV tarihine geçen efsane dizilerden birinde rol alan 51 yaşındaki oyuncu, yazlık evini elden çıkarmaya karar verdi.Yayınlandığı dönemde efsane haline gelen Friends adlı dizide Chandler Bing karakterini canlandıran Matthew Perry, Malibu'da bulunan evini satışa çıkardı.Perry'nin sanki denizle iç içe gibi inşa edilen evi için istediği fiyat 14.95 milyon dolar. Aktör bu evi 2011 yılında 12 milyon dolara satın almıştı.Matthew Perry'nin satışa çıkardığı bu ev, bölgenin en saygın ve gözde mahallelerinden birinde yer alıyor.İki katlı evin dört yatak odası ve üç buçuk banyosu bulunuyor. Güvenlikli bir giriş kapısından bahçesine adım atılan evin, cadde tarafında uzun bir yürüyüş yolu bulunuyor.Evin diğer tarafı ise kelimenin tam anlamıyla okyanusla iç içe. Bütün odalar ve mutfak deniz manzaralı. Geniş pencereler ise manzaranın keyfini çıkarmak için ideal bir ortam sunuyor.Bu arada Matthew Perry'nin elden çıkarmaya karar verdiği bu evin, okyanus tarafında da kendine özel bir plajı bulunuyor.Matthew Perry'nin kariyerinin doruğuna yerleştiği Friends dizisi 1994 ile 2004 yılları arasında ekrana geldi. O döneme damgasını vuran dizi dünyanın her yerinde kendine hayran kitlesi edindi.1969 doğumlu olan Matthew Perry, Friends dizisi için kamera karşısına geçmeye başladığında 25 yaşındaydı. Sadece ABD'de değil dünyanın birçok yerinde kendine özgü bir seyirci kitlesi edindi. Dizi sayesinde Jennifer Aniston ve Courtney Cox da kariyerlerinde önemli bir yol aldı.