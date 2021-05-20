Ekip 17 yÄ±l sonra tekrar bir arada: Hayat en çok onu 'ezmiÅŸ'
1994 ile 2004 arasÄ±nda tam 10 sezon boyunca ekranda kalan Ã¼nlÃ¼ dizinin oyuncularÄ±, yÄ±llar sonra bir araya geldi. Ã‡ekimlerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± stÃ¼dyoda buluÅŸan oyuncular, zaman zaman duygularÄ±na hakim olamayÄ±p gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. Â
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1
17 YIL SONRA YENÄ°DEN BÄ°R ARADA
Ä°Ã§lerinden biri ise zaman iÃ§inde geÃ§irdiÄŸi deÄŸiÅŸimle hayranlarÄ±nÄ± hem ÅŸaÅŸÄ±rttÄ± hem de endiÅŸelendirdi. GÃ¶renlere "GeÃ§ip giden yÄ±llar kadrodan enÂ Ã§ok onu etkilemiÅŸ" yorumlarÄ±na neden oldu.Â
2
SIKI DOST OLDULAR
Takvimler, 1994 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶sterirken yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸladÄ± Ã¼nlÃ¼ Friends dizisi. Tam 2004 yÄ±lÄ±na kadar da ekran serÃ¼veni devam etti. Dizide rol alan Jennifer Aniston, Matthew Perry, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt BeBlanc, David Schwimmer bir anda yÄ±ldÄ±z haline geldi. Dizi bittikten sonra yollarÄ± ayrÄ±lsa da o dÃ¶nemde kurulan dostluklarÄ± hiÃ§ bitmedi. Hatta Jennifer Aniston ile Courteney Cox'un arkadaÅŸlÄ±klarÄ± hala sÄ±kÄ± bir ÅŸekilde sÃ¼rÃ¼yor.
3
HEY GÄ°DÄ° GÃœNLER!
Â Aradan geÃ§en 17 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan Friends dizisinin kadrosu, 27 MayÄ±s'ta yayÄ±nlanacak olan Ã¶zel bÃ¶lÃ¼m iÃ§in tekrar bir araya geldi. Ã‡ekimler geÃ§tiÄŸimiz nisan ayÄ±nda yapÄ±ldÄ±. Friends dizisinin Ã¶zel bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ iÃ§in buluÅŸan kadronun People dergisi iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§ekim ise ekrana ve sosyal medyaya da yansÄ±dÄ±. O gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler de dizinin geÃ§miÅŸ yÄ±llardaki hayranlarÄ±nÄ±, Ã¶zellikle de belli bir yaÅŸa gelmiÅŸ olanlarÄ± genÃ§lik yÄ±llarÄ±na gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.Â
4
GÃ–ZYAÅžLARINI TUTAMADILAR
Â YayÄ±nlanan bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde dizinin hayranlarÄ±nÄ± hem duygulandÄ±ran hem de endiÅŸelendiren anlar yaÅŸandÄ±. Friends dizisinin oyuncularÄ±ndan Courteney Cox'un bir ara gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±ÄŸÄ±, Aniston'Ä±n da duygulandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Fakat dizinin hayranlarÄ±nÄ± en Ã§ok endiÅŸelendiren kiÅŸi ise Matthew Perry oldu.Â
5
DUYGULARINA HAKÄ°M OLAMADI
51 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu bir ara konuÅŸurken gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ± ve bunu saklama gereÄŸi de duymadÄ±. Perry'yi Jennifer Aniston sakinleÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.
6
BAÄžIMLILIK ONU DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°
Perry, klipte kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± nedeniyle yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. bu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ktan kurtulmak iÃ§in verdiÄŸi mÃ¼cadeleyi de anlattÄ±. Matthew Perry ise yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zorluklarÄ± da gizlemedi. 1997 yÄ±lÄ±nda bir jet ski kazasÄ± geÃ§iren Perry, bu olayÄ±n ardÄ±ndan aÄŸrÄ± kesici baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± olmuÅŸtu. AktÃ¶r, bir dÃ¶nem de Ã¼nlÃ¼lerin kullandÄ±ÄŸÄ± bir flÃ¶rt uygulamasÄ±nda 19 yaÅŸÄ±nda bir genÃ§ kÄ±zla girdiÄŸi sohbet nedeniyle de gÃ¼ndeme gelmiÅŸ ve uzun sÃ¼re tartÄ±ÅŸma konusu olmuÅŸtu.
7
HAYRANLARINI ENDÄ°ÅžELENDÄ°RDÄ°
Matthew Perry'nin, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ ve konuÅŸurken kelimeleri zor toparlamasÄ± hayranlarÄ±nÄ± endiÅŸelendirdi. BirÃ§ok hayranÄ± sosyal medyada endiÅŸelerini dile getirdi. HayranlarÄ± "Matthew Perry iyi mi?" diye sorarken bazÄ±larÄ± da "YÄ±llar iÃ§inde insanlar yaÅŸlanÄ±r, bu doÄŸal" diyerek bu dÃ¼ÅŸÃ¼ncelere karÅŸÄ±lÄ±k verdi.
8
10 SEZON SÃœRDÃœ
Â Friends, David Crane ve Marta Kauffman tarafÄ±ndan yaratÄ±lan bir sitcom. 22 EylÃ¼l 1994 ile 6 MayÄ±s 2004 arasÄ±nda yayÄ±nda kalan dizide Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer Ã¶nemli rolleri paylaÅŸÄ±yordu. Dizi yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸladÄ±ktan sonra Ã§ok uzun sÃ¼re en Ã§ok izlenen diziler arasÄ±nda ilk 10'da yer aldÄ±. 6 MayÄ±s 2004'teki final bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ 52.5 milyon kiÅŸi izledi. TÃ¼m zamanlarÄ±n en popÃ¼ler sitcom'larÄ±ndan biri olan Friends dizisi Ã§ok sayÄ±da Ã¶dÃ¼l de kazandÄ±.