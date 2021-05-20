BAÄžIMLILIK ONU DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ° Perry, klipte kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± nedeniyle yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. bu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ktan kurtulmak iÃ§in verdiÄŸi mÃ¼cadeleyi de anlattÄ±. Matthew Perry ise yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zorluklarÄ± da gizlemedi. 1997 yÄ±lÄ±nda bir jet ski kazasÄ± geÃ§iren Perry, bu olayÄ±n ardÄ±ndan aÄŸrÄ± kesici baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± olmuÅŸtu. AktÃ¶r, bir dÃ¶nem de Ã¼nlÃ¼lerin kullandÄ±ÄŸÄ± bir flÃ¶rt uygulamasÄ±nda 19 yaÅŸÄ±nda bir genÃ§ kÄ±zla girdiÄŸi sohbet nedeniyle de gÃ¼ndeme gelmiÅŸ ve uzun sÃ¼re tartÄ±ÅŸma konusu olmuÅŸtu.