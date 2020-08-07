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Hürriyet
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Haber Giriş: 07 Ağustos 2020 - 13:16,

Bebeğine kocası bakıyor, o kardeşiyle deniz keyfinde

Ünlü oyuncunun, genç eşi, bebeğini babasıyla evde bırakıp kardeşi ve arkadaşlarıyla birlikte denizin keyfini çıkardı.

Backgrid UK, Depo Photos

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1BEBEĞİ EVDE KALDI
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BEBEĞİ EVDE KALDI

Monica Bellucci'nin eski eşi Vincent Cassel'in ikinci evliliğini yaptığı model Tina Kunakey kardeşi ve arkadaşlarıyla birlikte tatil keyfi yaparken objektiflere takıldı.

2AMAZONIE ADINDA BİR KIZ ANNESİ
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AMAZONIE ADINDA BİR KIZ ANNESİ

2018 yılında evlenen Vincent Cassel ile Tina Kunakey'in Amazonie adında bir kız bebeği bulunuyor.

3ÖNCE PLAJ, SONRA TEKNE TURU
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ÖNCE PLAJ, SONRA TEKNE TURU

23 yaşındaki Kunakey, önceki gün Yunanistan'ın Mykonos adasında önce plajda ardından da çıktığı tekne turunda görüntülendi.

4KARDEŞİ VE ARKADAŞLARIYLA GÜN GEÇİRDİ
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KARDEŞİ VE ARKADAŞLARIYLA GÜN GEÇİRDİ

Kunakey'in yanında Cassel ve minik kızı yoktu. Genç kadın kardeşi Zakari ve bir grup arkadaşıyla denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

5BOL BOL YÜZÜP GÜNEŞLENDİ
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BOL BOL YÜZÜP GÜNEŞLENDİ

Tina Kunakey, plajda üst parçası beyaz, alt parçası yeşil bir bikini giydi. Kunakey, kardeşi ve arkadaşlarıyla birlikte bol bol yüzüp güneşlendi.

6ARKADAŞININ OMUZUNDAN DENİZE ATLADI
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ARKADAŞININ OMUZUNDAN DENİZE ATLADI

Bir ara arkadaşının omuzlarına çıkan genç kadın sonra oradan denize atladı. Bu sırada grubun neşeli çığlıkları plajı çınlattı.

7SARI BİKİNİYLE TEKNE TURU
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SARI BİKİNİYLE TEKNE TURU

Grup daha sonra da tekne turuna çıktı. O turda da Kunakey, sarı bir bikini tercih etti.

8TURDA GÜNEŞLENDİ
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TURDA GÜNEŞLENDİ

Tekne turunda uzun uzun güneşlendi genç model.

9KARDEŞİNİN FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ
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KARDEŞİNİN FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

Bir ara da cep telefonuyla denize atlayan kardeşinin fotoğraflarını çekti.

10KIYIYA DÖNÜŞ
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KIYIYA DÖNÜŞ

Tina Kunakey, kardeşi ve arkadaşları tekne turunda da iyi vakit geçirdikten sonra kıyıya döndüler.

11TATİLDE AYRI AYRI DA KEYİF YAPIYORLAR
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TATİLDE AYRI AYRI DA KEYİF YAPIYORLAR

Genç kadının deniz keyfi sırasında eşi Cassel ve minik kızı yanında değildi. Çift, daha önceki tatillerinde de ayrı ayrı görüntülenmişti.

122020YE RIO TATİLİYLE BAŞLADILAR
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2020'YE RIO TATİLİYLE BAŞLADILAR

53 yaşındaki Cassel ile Tina Kunakey, bu yılın ilk aylarında da Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde uzun bir tatil yapmıştı.

13BELLUCCINİN ESKİ EŞİ
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BELLUCCI'NİN ESKİ EŞİ

Vincent Cassel, dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak nitelendirilen İtalyan yıldız Monica Bellucci ile 1999 yılında evlendi.

142013TE BOŞANDILAR
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2013'TE BOŞANDILAR

Çiftin Deva ve Leonie adında iki kız çocukları oldu. Fakat ünlü çift, evliliklerini 2013 yılında bitirdi.

15GENÇ AŞK
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GENÇ AŞK

Vincent Cassel daha sonra model Tina Kunakey ile aşk yaşamaya başladı. Çift, 2018 yılında evlendi. Geçen yıl da Amazonie adını verdikleri bir kız bebek sahibi oldu.

16MUTLULUK TABLOSU
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MUTLULUK TABLOSU

53 yaşındaki Cassel ve 22 yaşındaki Kunakey aralarındaki 30 yıl farka rağmen mutluluk ve uyum tablosu çiziyorlar.

17MODEL VE TV YILDIZI
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MODEL VE TV YILDIZI

Hem oyuncu hem model olan Tina Kunakey, podyuma çıkmasının ve çeşitli markaların tanıtım yüzü olmasının yanı sıra bazı sinema filmlerinde ve TV şovlarında da rol aldı.

18BABASI FASLI, ANNESİ İTALYAN
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BABASI FASLI, ANNESİ İTALYAN

1997 yılında Fransa'nın Toulouse kentinde dünyaya gelen Tina Kunakey'in babası Fas asılı annesi ise Sicilyalı bir İtalyan.

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