Bebeğine kocası bakıyor, o kardeşiyle deniz keyfinde

. Monica Bellucci'nin eski eşi Vincent Cassel'in ikinci evliliğini yaptığı model Tina Kunakey kardeşi ve arkadaşlarıyla birlikte tatil keyfi yaparken objektiflere takıldı.2018 yılında evlenen Vincent Cassel ile Tina Kunakey'in Amazonie adında bir kız bebeği bulunuyor.23 yaşındaki Kunakey, önceki gün Yunanistan'ın Mykonos adasında önce plajda ardından da çıktığı tekne turunda görüntülendi.Kunakey'in yanında Cassel ve minik kızı yoktu. Genç kadın kardeşi Zakari ve bir grup arkadaşıyla denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Tina Kunakey, plajda üst parçası beyaz, alt parçası yeşil bir bikini giydi. Kunakey, kardeşi ve arkadaşlarıyla birlikte bol bol yüzüp güneşlendi.Bir ara arkadaşının omuzlarına çıkan genç kadın sonra oradan denize atladı. Bu sırada grubun neşeli çığlıkları plajı çınlattı.Grup daha sonra da tekne turuna çıktı. O turda da Kunakey, sarı bir bikini tercih etti.Tekne turunda uzun uzun güneşlendi genç model.Bir ara da cep telefonuyla denize atlayan kardeşinin fotoğraflarını çekti.Tina Kunakey, kardeşi ve arkadaşları tekne turunda da iyi vakit geçirdikten sonra kıyıya döndüler.Genç kadının deniz keyfi sırasında eşi Cassel ve minik kızı yanında değildi. Çift, daha önceki tatillerinde de ayrı ayrı görüntülenmişti.53 yaşındaki Cassel ile Tina Kunakey, bu yılın ilk aylarında da Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde uzun bir tatil yapmıştı.Vincent Cassel, dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak nitelendirilen İtalyan yıldız Monica Bellucci ile 1999 yılında evlendi.Çiftin Deva ve Leonie adında iki kız çocukları oldu. Fakat ünlü çift, evliliklerini 2013 yılında bitirdi.Vincent Cassel daha sonra model Tina Kunakey ile aşk yaşamaya başladı. Çift, 2018 yılında evlendi. Geçen yıl da Amazonie adını verdikleri bir kız bebek sahibi oldu.53 yaşındaki Cassel ve 22 yaşındaki Kunakey aralarındaki 30 yıl farka rağmen mutluluk ve uyum tablosu çiziyorlar. Hem oyuncu hem model olan Tina Kunakey, podyuma çıkmasının ve çeşitli markaların tanıtım yüzü olmasının yanı sıra bazı sinema filmlerinde ve TV şovlarında da rol aldı.1997 yılında Fransa'nın Toulouse kentinde dünyaya gelen Tina Kunakey'in babası Fas asılı annesi ise Sicilyalı bir İtalyan.