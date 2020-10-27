MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFransız markaları, ürünleri ve malları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız malları için 'almayın' çağrısı!
GeriGündem Fransız markaları, ürünleri ve malları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız malları için 'almayın' çağrısı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 27 Ekim 2020 - 22:24 | 

Fransız markaları, ürünleri ve malları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız malları için 'almayın' çağrısı!

Fransız malları, markaları ve ürünleri nelerdir? Fransız markaları ve malları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından gündeme geldi.. Fransa malları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı çağrı üzerine pek çok vatandaşın sorgulamaları başladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarının ardından pek çok ülkeden tepki gelmiş ve Macron'un açıklamaları sert bir dille kınanmıştı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'daki Türk mallarını almayın çağrıları üzerine, 'Buradan milletime sesleniyorum, Fransız mallarını asla satın almayın.' çağrısında bulundu. İşte, Fransız marka ve ürünlerinin listesi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün yaptığı Fransız malları, markaları almayın çağrısı pek çok kesimde yankı buldu. Fransız malları ve markaları için gündeme gelen boykot çağrısı üzerine pek çok vatandaş, Fransa üretimi olan ürünler ve markalar için araştırmalarına başladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslamofobik ifadeleri üzerine bugün açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fransa'da nasıl ki 'Türk markalı mal satın alınmasın' deniyorsa ben de buradan milletime sesleniyorum, Fransız mallarını asla satın almayın." ifadesinde bulundu. Peki, Türkiye'de satılan Fransız malları ve ürünleri nelerdir? İşte, pek çok vatandaşın araştırdığı Fransız malları, markaları ve ürünleri listesi

2FRANSIZ MALLARI, MARKALARI VE ÜRÜNLERİ
Abone Olgoogle-news

FRANSIZ MALLARI, MARKALARI VE ÜRÜNLERİ

  • Süpermarket: Gima, Dia Endi
  • Yoğurt: Yoplait
  • Şişe Suyu: Perrier, Evian
  • Oto Lastiği: Michelin, Uniroyal, Recamic
  • Oto Yedek Parça: Valeo
  • Otomobil: Peugeot, Citroen
  • Giyim: Lacoste , Givenchy, Yves Saint Laurent, Etam, René Derby, Sonia Rykiel, Daniel Hechter

3
Abone Olgoogle-news

  • Çanta: Longchamps, Lancel, Louis Vuitton
  • Şampuan: L'Oreal, Studio Line, Lancome
  • Saç ürünleri: L'Oreal, Studio Line, Garnier, Kerastase

4
Abone Olgoogle-news

  • Bebek giyim, mama, oyuncak: Bledina, Mellin, Majorette, DPAM, Petit Bateau
  • Kozmetik: L'Oreal, La Roche Posay, Bihterm, Christian Dior, Clarins, Vichy
  • Parfüm: Chanel, Christian Dior, Clarins, Drakkar Noir, Fahrenheit, Lancome,Lavendar Harvest
  • Cilt Bakım ürünleri: Clarins, Guerlain, Avene
  • İnşaat: Ondulin Avrasya (Onduline -Bituline-Isoline), Lafarge, Chryso, Weber Markem
  • Seyahat: Air France, Club Med, Fransız Kültür Merkezi
  • Tıraş Bıçağı : BIC
  • Çakmak:BIC, Cartier
  • Kırtasiye: BIC, Sheaffer

5
Abone Olgoogle-news

  • Spor Ekipmanı: Le coq sportif
  • Motosiklet, Bisiklet: Peugeot

6
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'na katıldı. Burada konuşan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı söylemlerinin ardından yaşanan İslamofobik saldırılara ilişkin, "Fransa'nın akli noktada kontrole muhtaç olan liderinin teşvikiyle bu saldırılar yapılmaya başlandı. Fransa'da nasıl ki 'Türk markalı mal satın alınmasın' deniyorsa ben de buradan milletime sesleniyorum, Fransız mallarını asla satın almayın. Buradan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de sesleniyorum. Hani sizde din özgürlüğü vardı, hani sizde din veya dinini yaşayanlara karşı devletinizin güvencesi vardı. Peki bir sabah namazında nasıl oluyor da 100'ü aşkın polis camiye saldırıyor? Bunların tam tersini siz bugüne kadar Türkiye'den duydunuz mu? Hayır. Niye, çünkü bizde gerçek din özgürlüğü var" ifadelerinde bulundu.

7
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi