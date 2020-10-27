Fransız markaları, ürünleri ve malları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız malları için 'almayın' çağrısı!
Fransız malları, markaları ve ürünleri nelerdir? Fransız markaları ve malları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından gündeme geldi.. Fransa malları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı çağrı üzerine pek çok vatandaşın sorgulamaları başladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarının ardından pek çok ülkeden tepki gelmiş ve Macron'un açıklamaları sert bir dille kınanmıştı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'daki Türk mallarını almayın çağrıları üzerine, 'Buradan milletime sesleniyorum, Fransız mallarını asla satın almayın.' çağrısında bulundu. İşte, Fransız marka ve ürünlerinin listesi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün yaptığı Fransız malları, markaları almayın çağrısı pek çok kesimde yankı buldu. Fransız malları ve markaları için gündeme gelen boykot çağrısı üzerine pek çok vatandaş, Fransa üretimi olan ürünler ve markalar için araştırmalarına başladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslamofobik ifadeleri üzerine bugün açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fransa'da nasıl ki 'Türk markalı mal satın alınmasın' deniyorsa ben de buradan milletime sesleniyorum, Fransız mallarını asla satın almayın." ifadesinde bulundu. Peki, Türkiye'de satılan Fransız malları ve ürünleri nelerdir? İşte, pek çok vatandaşın araştırdığı Fransız malları, markaları ve ürünleri listesi
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FRANSIZ MALLARI, MARKALARI VE ÜRÜNLERİ
Süpermarket: Gima, Dia Endi
Yoğurt: Yoplait
Şişe Suyu: Perrier, Evian
Oto Lastiği: Michelin, Uniroyal, Recamic
Oto Yedek Parça: Valeo
Otomobil: Peugeot, Citroen
Giyim: Lacoste , Givenchy, Yves Saint Laurent, Etam, René Derby, Sonia Rykiel, Daniel Hechter
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Çanta: Longchamps, Lancel, Louis Vuitton
Şampuan: L'Oreal, Studio Line, Lancome
Saç ürünleri: L'Oreal, Studio Line, Garnier, Kerastase
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Bebek giyim, mama, oyuncak: Bledina, Mellin, Majorette, DPAM, Petit Bateau
Kozmetik: L'Oreal, La Roche Posay, Bihterm, Christian Dior, Clarins, Vichy
Parfüm: Chanel, Christian Dior, Clarins, Drakkar Noir, Fahrenheit, Lancome,Lavendar Harvest
Seyahat: Air France, Club Med, Fransız Kültür Merkezi
Tıraş Bıçağı : BIC
Çakmak:BIC, Cartier
Kırtasiye: BIC, Sheaffer
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Spor Ekipmanı: Le coq sportif
Motosiklet, Bisiklet: Peugeot
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'na katıldı. Burada konuşan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı söylemlerinin ardından yaşanan İslamofobik saldırılara ilişkin, "Fransa'nın akli noktada kontrole muhtaç olan liderinin teşvikiyle bu saldırılar yapılmaya başlandı. Fransa'da nasıl ki 'Türk markalı mal satın alınmasın' deniyorsa ben de buradan milletime sesleniyorum, Fransız mallarını asla satın almayın. Buradan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de sesleniyorum. Hani sizde din özgürlüğü vardı, hani sizde din veya dinini yaşayanlara karşı devletinizin güvencesi vardı. Peki bir sabah namazında nasıl oluyor da 100'ü aşkın polis camiye saldırıyor? Bunların tam tersini siz bugüne kadar Türkiye'den duydunuz mu? Hayır. Niye, çünkü bizde gerçek din özgürlüğü var" ifadelerinde bulundu.