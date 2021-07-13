Fransız askısı nedir? Kimler Fransız askısı yaptırabilir?

Fransız askısı, ameliyatsız bir yüz gerdirme işlemi olarak biliniyor. Fransız askısı bilinenin aksine, yalnızca estetik amaçlı yapılmıyor. Yüz felci geçiren kişiler de bu işlemi yaptırabiliyorlar. Diğer gerdirme işlemelerine oranla daha uzun ömürlü olan Fransız askısı son derece basit bir yöntem olarak biliniyor. Ancak uzman seçiminin tüm estetik operasyonlarda olduğu gibi dikkatle yapılması oldukça önemli.