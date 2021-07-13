Fransız askısı nedir? Kimler Fransız askısı yaptırabilir?
Son günlerde dikkat çeken estetik yöntemlerinden biri de Fransız askısı oldu. Fransız askısı, Fransa'da geliştirildiği ve ilk bu ülkede uygulanmaya başlandığı için bu isimle anılıyor. Yüz hatlarının yeniden oluşturulması, asimetrik kaşların düzeltilmesi, yüz ve boyun germe, yanak ve elmacık kemiklerinin belirginleştirilmesi, kısmi yüz felci geçiren hastalarda asimetrinin düzeltilmesi için oldukça kullanışlı ve popüler bir yöntem. Peki, Fransız askısı nedir? Kimler Fransız askısı yaptırabilir?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Fransız askısı ameliyatsız yüz germe tekniklerinden birisidir. Yurt dışında oldukça yaygın bir estetik uygulaması olan Fransız askısı, ünlü isimlerin de uygulatmaya başlamasıyla adını daha fazla duyurmaya başladı.
2
Fransız askısı, ameliyatsız bir yüz gerdirme işlemi olarak biliniyor. Fransız askısı bilinenin aksine, yalnızca estetik amaçlı yapılmıyor. Yüz felci geçiren kişiler de bu işlemi yaptırabiliyorlar. Diğer gerdirme işlemelerine oranla daha uzun ömürlü olan Fransız askısı son derece basit bir yöntem olarak biliniyor. Ancak uzman seçiminin tüm estetik operasyonlarda olduğu gibi dikkatle yapılması oldukça önemli.
3
Kimler Fransız askısı yaptırabilir?
Fransız askısı yüzde ve vücutta kullanılabiliyor. Yöntem ortalama 30 ile 65 yaş arası ihtiyaç duyan kadın veya erkek her birey için uygun. Uygulama öncesi mutlaka detaylı bir muayene yapılarak bireyin bu işlem için uygun bir aday olup olmadığı belirleniyor.
4
Yüz hatlarının yeniden oluşturulması, asimetrik kaşların düzeltilmesi, yüz ve boyun germe, yanak ve elmacık kemiklerinin belirginleştirilmesi, kısmi yüz felci geçiren hastalarda asimetrinin düzeltilmesi için oldukça kullanışlı ve popüler bir yöntem.