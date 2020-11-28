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Hürriyet
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Güven ÖZALP / BRÜKSEL - Fotoğraflar: AP-AFP-Abaca
Haber Giriş: 28 Kasım 2020 - 07:04 | 

Fransa'da ırkçı şiddet! Tepki çeken görüntüler...

Fransa’dan ABD’deki ırkçı polis şiddetini andıran görüntüler geldi. Michel Zecler isimli siyah müzik yapımcısı, maske takmadığı için peşine takılan polisin kendisini ‘pis zenci’ diyerek dövdüğünü söyledi. Görüntüler, Macron’un polise daha fazla koruma vermeye hazırlandığı yasa tasarısını da tartışmaya açtı.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Fransa'nın başkenti Paris’teki La Republique (Cumhuriyet) Meydanı’nda güvenlik birimlerinin mültecilere orantısız güç kullanarak müdahale etmesinin ardından siyahi bir müzik prodüktörüne maske takmadığı gerekçesiyle dört polis tarafından aşırı şiddet uygulandığının belgelenmesi ülkede büyük tepkiye neden oldu.

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Yaşananlar, son dönemde aldığı kararlar ve yaptığı açıklamalar aşırı sağ tarafından alkışlanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve muhafazakâr seçmeni hoşnut etmek için atadığı İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’e yönelik eleştirileri arttırdı. 

3MACRON TEPKİLERİN BOY HEDEFİ
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MACRON TEPKİLERİN BOY HEDEFİ

Facebook hesabından yaptığı açıklamada görüntülerin “utanç verici” olduğunu söyleyen Macron, “Fransa nefret veya ırkçılığın gelişmesine izin vermemelidir” ifadelerini kullandı. Polisler ise önce açığa çekildi sonra da gözaltına alındı.

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Son gelişmeler Fransa’nın güvenlikçi yaklaşımının, özgürlüklerin önüne geçen bir çizgide ilerlediği yorumlarını arttırıyor.

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Geçen cumartesi Paris’in 17’nci bölgesindeki stüdyosunun önünde maskesiz dolaşan, polisleri görünce ceza yememek için binaya giren müzik prodüktörü Michel Zecler, dakikalarca polisin darbelerine maruz kaldı.

6‘PİS ZENCİ’ DİYEREK DÖVDÜLER
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‘PİS ZENCİ’ DİYEREK DÖVDÜLER

Görüntülerin gecikmeli olarak ortaya çıkmasının ardından Fransız medyasına yaşadıklarını anlatan Zecler, “Beni döven polisler sürekli olarak ‘pis zenci’ diyerek hakaret etti.

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‘Seni parçalayacağız’ diye tehdit ettiler” dedi. Olay sonrasında Cumhurbaşkanı Macron’a yakın çevrelerden bile, ‘yasaya saygı gösterilmesini sağlayanların kendilerinin yasaya saygı göstermelerinin sağlanması’ yönünde mesajlar gelmesi dikkat çekti. 

8GÖRÜNTÜLER ELE VERDİ
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GÖRÜNTÜLER ELE VERDİ

Olaylar gözlerin bir kez daha Macron’un geçmesini istediği güvenlik yasasına çevrilmesine neden oldu.

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Fransa’nın yürürlüğe sokmaya çalıştığı güvenlik yasasının 24’üncü maddesi, güvenlik güçlerinin kimliklerini belli edecek şekilde görüntülerini yayınlayanlara bir yıl hapis ve 45 bin Euro’ya kadar para cezası öngörüyor. Yasanın bu maddesinin değiştirilmesi için baskı artıyor.

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Son olayda polis şiddetinin çevre binalardan çekilen görüntüler sayesinde ortaya çıkması bu maddeye karşı çıkanların elini güçlendirdi.

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Zecler, olay sonrasında polise mukavemet ve polisin silahını almaya çalışma suçlamasıyla gözaltına alınmış ancak görüntüler sayesinde takipsizlik kararı verilmişti.

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Zecler, görüntüler olmasaydı hapiste olacağını dile getirdi.

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Fransa’da polislerin fotoğraflarının çekilmesinin yasaklanmasını da öngören güvenlik yasası ülkede protestolara neden oluyor.

14ELEŞTİRİLEN YASA TASARISI
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ELEŞTİRİLEN YASA TASARISI

Güvenlik yasa tasarısı sadece gazetecilik örgütleri, insan hakları savunucuları ve siyasiler tarafından değil uluslararası kurumlar tarafından da eleştiriliyor.

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AB Komisyonu daha ilk aşamada gazetecilerin görevlerini serbestçe yapabilmesi gerektiğini vurgulayıp yasayla arasına mesafe koydu.

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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi raportörleri de yasayı eleştirdi.

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Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic ise polisin şiddet görüntülerinin şoke edici olduğunu ve durumun takipçisi olacağını açıkladı.

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Uluslararası basın da Fransa’yı büyüteç altına yatırmış durumda.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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