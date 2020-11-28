Fransa'da ırkçı şiddet! Tepki çeken görüntüler...

Fransa’nın yürürlüğe sokmaya çalıştığı güvenlik yasasının 24’üncü maddesi, güvenlik güçlerinin kimliklerini belli edecek şekilde görüntülerini yayınlayanlara bir yıl hapis ve 45 bin Euro’ya kadar para cezası öngörüyor. Yasanın bu maddesinin değiştirilmesi için baskı artıyor.