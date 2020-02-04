Fransa’da bu kez avukatlar sokağa çıktı

Çeşitli kentlerden başkent Paris’e gelen avukatlar, Bastille Meydanı’ndan Opera Meydanı’na yürüdü.
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Avukatlar, emeklilik reformunun geri çekilmesi ve emeklilikte kendilerine tanınan ayrıcalıkların kaldırılmamasını talep ediyor. Eylemciler, Macron ve reform karşıtı sloganlar attı, pankartlar taşıdı.
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Protestolar nedeniyle ülkedeki 164 baronun grevi nedeniyle bugün görülmesi gereken duruşmalar yapılamadı.
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Vergi kaçakçılığından 4 yıl hapis cezasına çarptırılan Paris’in banliyölerinden Levallois-Perret’in eski Belediye Başkanı Patrick Balkany hakkında açılan yolsuzluk davasının duruşması da yarına ertelendi.
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24 Ocak’ta Bakanlar Kurulu’na sunulan reformun 17 Şubat’ta Ulusal Meclis’e gelmesi bekleniyor.
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Macron yönetimi reformun hayata geçirilmesi, sendikalar ise geri çekilmesi konusunda ısrar ediyor. Son yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 75’i reformun geri çekilmesini veya üzerinde değişiklik yapılmasını istiyor.
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Emeklilik reformuna karşı 5 Aralık’tan bu yana grev ve gösteriler düzenleniyor. Bu grevler son 34 yılın en uzun grevi oldu.
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Bu arada, reforma karşı çıkanlar sendikaların çağrısıyla yarın yeniden eylem yapacak.