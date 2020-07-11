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Hürriyet
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Haber Giriş: 11 Temmuz 2020 - 10:34,

Francesca Cipriani'nin Can Yaman hayranlığı: Ona defalarca mesaj yazdım hiç yanıt vermedi

İtalyan oyuncu ve şarkıcı Francesca Cipriani'nin Can Yaman hayranlığı.

Splash News, Instagram 

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1İTALYADA TANIŞTILAR
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İTALYA'DA TANIŞTILAR

Avrupa ülkelerinde de adını duyuran Can Yaman, İtalyan oyuncu Francesca Cipriani'nin iddiasına göre onu üzdü.

2ONDAN ÇOK HOŞLANDIM
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ONDAN ÇOK HOŞLANDIM

 36 yaşındaki Cipriani, Yaman ile konuk oldukları programın stüdyosunda tanıştıklarını anlattı. Yaman'dan hoşlandığını ama onun hiçbir mesajına yanıt vermediğini söyledi.

3DURMADAN BANA GÜLÜMSEDİ
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DURMADAN BANA GÜLÜMSEDİ

Cipriani " İkimiz de Barbara D'Urso'nun programına konuk olmuştuk. Bütün gece bana gülümseyip durdu" diyerek anlatmaya başladı.

4GÖRÜŞMEK İÇİN SÖZ VERMİŞTİK
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GÖRÜŞMEK İÇİN SÖZ VERMİŞTİK

Cipriani sözlerini şöyle sürdürdü: "Bana kur yapıp durdu. Hatıra fotoğrafı çektirdik. Sonra da görüşmek için söz verdik. Ama öyle olmadı."

5MESAJLARIMA YANIT VERMEDİ
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MESAJLARIMA YANIT VERMEDİ

Francesca Cipriani "Ona mesaj yazmaya çalıştım, ama bana asla yanıt vermedi. Bana bunu neden yaptın" diyerek sözlerini tamamladı.

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