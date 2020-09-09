Fragman soru işareti bıraktı: Zümrüdüanka dizisinde Zümrüt ölüyor mu? Ceren Yılmaz ayrıldı mı?

Zümrüdüanka dizisinin yeni sezon fragmanları ardı ardına yayınlandı. İlk fragmanda Serhat ve Zümrüt’ün temsili düğün sahnesi izleyicileri heyecanlandırmıştı. Ancak Zümrüdüanka 10. Bölüm 3. Fragmanı dizi takipçilerini şaşırttı. Başrol karakter Zümrüt’ün kalbinin durduğu anlar fragmana damga vurdu. Peki, Zümrüdüanka dizisinde Zümrüt ölüyor mu? Ceren Yılmaz ayrıldı mı?
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Fox TV ekranında Zümrüdüanka dizisinin ikinci sezonu 12 Eylül Cumartesi akşamı başlayacak. Zümrüdüanka dizisinin yeni sezon fragmanı soru işaretlerine neden oldu. Yeni sezonun açılışını 10. bölümle yapacak olan Zümrüdüanka’nın fragmanın ardından ‘Zümrüt ölüyor mu? Ceren Yılmaz ayrıldı mı?’ soruları gündeme geldi. Tüm bu soruların yanıtları 12 Eylül Cumartesi günü yanıt bulacak.
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Ceren Yılmaz kimdir?
6 Haziran 1990 yılında Samsun'da doğmuştur. Filinta ve Deli Gönül dizilerinde rol almış. Üç Harfliler : ''Adak'' sinema film'inde başrol olarak yer almıştır.
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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Serhat toprağın altında, nefessizdir... Ama onu kurtarmak için cansiperane savaşan biri vardır. Hem de hiç beklenmedik biri. Özgüçlerin bu sonu olmayan kötülüklerine Zümrüt bir son verecektir. Gözünü karartır ve Nisa’nın karşısına dikilir. Serhat’a zarar veren her kim olursa olsun Zümrüt onunla kanının son damlasına kadar savaşacaktır. Ama işler daha da karmaşık bir hale gelir. Diğer tarafta Niyazi Çavuş’un tehditlerinden bunalan Azimet, çok tehlikeli bir ortaklıktan medet umar. Abbas’sa hâlâ kayıptır ve Nevcihan yüreği ağzında kocasını bulmak için kendini parçalamaktadır. Çünkü bir çocukları olacaktır... Özgüçler konağında hapis tutulan Suhandan’sa artık dayanamıyordur. Ama onu kurtaracak kimse yoktur... Suhandan gözünü karartır. Hayatı pahasına da olsa o konaktan kaçacaktır. Her şey içinden çıkılmaz bir hâl alırken tüm Demirkanlar nefesini tutmuş, Serhat’ın onları kurtarmasını bekliyordur... Serhat bir kez daha toprağın altından çıkıp, küllerinden doğabilecek midir? Zümrüt büyük aşkı için verdiği savaşı kazanabilecek midir? Azimet geçmişin karanlık gerçekleriyle baş edebilecek midir? Abbas yeni doğacak çocuğuna kavuşabilecek midir? Demirkan Ailesi’nin öğrenmesi gereken bir ders vardır. Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin...