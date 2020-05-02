Fotoşop sağ olsun!

Geçen hafta eşofmanı ve makyajsız haliyle sokakta görüntülenen Kylie Jenner'ın sosyal medyada kullandığı "küçük hilesi" bir kez daha gözler önüne serildi.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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Son zamanlarda Kardashian- Jenner ailesinin en çok göz önünde olan üyesi haline gelen 22 yaşındaki Kylie Jenner'ın akıllı telefonların ve sosyal paylaşım sitelerinin bütün olanaklarından sonuna kadar yararlandığı ortaya çıktı.
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Kısa bir süre önce 36.5 milyon dolara satın aldığı lüks evinde çekilen pozunu Instagram'da paylaşan Jenner'ın sıkı takipçileri onun geçen haftaki pozlarına bakarak aradaki farkı yakaladı.
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Fazla kilolarından kurtulan ve sürekli estetik ya da kozmetik müdahalelerle görüntüsünü kusursuz hale getiren Jenner'ın Instagram'daki görüntüsü ile gerçek hayattaki görüntüsü arasındaki çarpıcı fark bir kez daha gözler önüne serildi.
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Jenner'ın lüks evinin bahçesinde çekilen pozunu fotoşop uygulamasından geçirdiğini, sosyal paylaşım sitesinin filtrelerinden yararlandığını da dikkatli takipçileri gözden kaçırmadı.
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Kylie Jenner'ın hayranları ise bu durumun son derece normal olduğunu, herkesin bu tür uygulamalardan yararlandığını savundu.
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Kylie Jenner'ın Instagram'da 172 milyon takipçisi bulunuyor. Kendine ait bir kozmetik firması sayesinde dünyanın 30 yaş altı en zengin kadını unvanını ele geçiren Jenner, sosyal medyadaki ürün tanıtımlarıyla da milyonlarca dolar kazanıyor.