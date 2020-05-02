MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriFotoşop sağ olsun!
GeriMagazin Fotoşop sağ olsun!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 02 Mayıs 2020 - 10:29,

Fotoşop sağ olsun!

Geçen hafta eşofmanı ve makyajsız haliyle sokakta görüntülenen Kylie Jenner'ın sosyal medyada kullandığı "küçük hilesi" bir kez daha gözler önüne serildi.

BACKGRID USA, INSTAGRAM

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Son zamanlarda Kardashian- Jenner ailesinin en çok göz önünde olan üyesi haline gelen 22 yaşındaki Kylie Jenner'ın akıllı telefonların ve sosyal paylaşım sitelerinin bütün olanaklarından sonuna kadar yararlandığı ortaya çıktı.

2
Abone Olgoogle-news

Kısa bir süre önce 36.5 milyon dolara satın aldığı lüks evinde çekilen pozunu Instagram'da paylaşan Jenner'ın sıkı takipçileri onun geçen haftaki pozlarına bakarak aradaki farkı yakaladı.

3
Abone Olgoogle-news

Fazla kilolarından kurtulan ve sürekli estetik ya da kozmetik müdahalelerle görüntüsünü kusursuz hale getiren Jenner'ın Instagram'daki görüntüsü ile gerçek hayattaki görüntüsü arasındaki çarpıcı fark bir kez daha gözler önüne serildi.

4
Abone Olgoogle-news

Jenner'ın lüks evinin bahçesinde çekilen pozunu fotoşop uygulamasından geçirdiğini, sosyal paylaşım sitesinin filtrelerinden yararlandığını da dikkatli takipçileri gözden kaçırmadı.

5
Abone Olgoogle-news

Kylie Jenner'ın hayranları ise bu durumun son derece normal olduğunu, herkesin bu tür uygulamalardan yararlandığını savundu.

6
Abone Olgoogle-news

Kylie Jenner'ın Instagram'da 172 milyon takipçisi bulunuyor. Kendine ait bir kozmetik firması sayesinde dünyanın 30 yaş altı en zengin kadını unvanını ele geçiren Jenner, sosyal medyadaki ürün tanıtımlarıyla da milyonlarca dolar kazanıyor.

7
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi