Fotoğraflar göreni şoke etti: Binlerce yıldır uyuyan dev böyle uyandı!
Volkanlarla çevrili İzlanda'da haftalardır meydana gelen depremlerden sonra Fagradals Yanardağı uyandı. Uluslararası haber ajanslarının geçtiği fotoğraflar korku yaratırken bölgedeki uçuşlar iptal edildi. Halkın korkulu bekleyişi ise sürüyor.
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Volkanik ada ülkesi İzlanda’da son 3 haftada 50 binden fazla deprem oldu. İzlanda’nın güney batısında bulunan Reykjanes Yarımadası, son 3 haftada 50 binden fazla depremle sarsıldı.
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BBC’nin haberine göre, İzlanda Meteoroloji Ofisi, ülkenin güneybatısında bulunan Reykjanes Yarımadası’nda kaydedilen en büyük depremin 5,6 büyüklüğünde olduğunu ve 24 Şubat-1 Mart tarihlerinde büyüklüğü 5'in üstünde 2 depremin daha meydana geldiğini bildirdi.
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Bilim insanları, Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında kalan İzlanda’da, son günlerde yaşanan depremlerin volkanik bir patlamanın habercisi olabileceği ihtimalini değerlendiriyordu.
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Bu gelişmelerden sonra korkulan oldu ve İzlanda'da 6 bin yıldır hareketsiz olan Fagradals Yanardağı faaliyete geçti.
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Bölgedeki uçuşlar iptal edildi.
Rejkyanes Yarımadası'ndaki yanardağ, kül ve lav püskürtmeye başladı. Keflavik kentinde tüm uçuşlar durduruldu.
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Acil Durumlar Bakanlığı, yanardağın en yakın yoldan yaklaşık iki buçuk kilometre uzakta olduğunu belirterek yerleşimcilerin tahliyesine yönelik bir adım atılmasının düşünülmediğini açıkladı.
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TRT Haber'de yer alan habere göre uzmanlar bölgede yaklaşık 800 yıldır volkanik aktivite gözlemlenmediği belirtildi.
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Dün gece saatler 21.15'i gösterdiğinde evlerinin pencerelerinden bakanlar, kızıl gökyüzüyle karşılaştı. Reuters, AP, AFP gibi haber ajansları yaşananları "acil" koduyla duyurdu.
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Ülkenin meteoroloji ofisi, geçtiğimiz haftalarda bölgede meydana gelen binlerce küçük depremin ardından Cuma günü güneybatı İzlanda'da başkent Reykjavik yakınlarında bir volkanik patlamanın başladığını söyledi.
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Patlamadan sadece 8 km uzaklıkta, Grindavik kasabasında ikamet eden Rannveig Gudmundsdottir, "Penceremden parlayan kızıl gökyüzünü görebiliyorum," dedi. "Buradaki herkes oraya gitmek için arabalarına biniyor" diye ekledi.
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İzlanda Meteoroloji Dairesi, patlamanın Grindavik'teki insanlar veya kritik altyapı için acil bir tehlike oluşturmadığını söyledi. İzlanda Meteoroloji Dairesi volkanik tehlikeler koordinatörü Sara Barsotti Reuters'a, "Bundan daha iyisini umut edemeyeceğimizi düşünüyorum." dedi.
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İzlanda Meteoroloji Dairesi, 2010 yılında yaklaşık 900 bin uçuşu durduran ve yüzlerce İzlandalıyı evlerinden zorlayan Eyjafjallajökull yanardağının patlamasının aksine, bu patlamanın atmosfere çok fazla kül veya duman püskürtmesinin beklenmediğini söyledi.
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Yanardağın kilometrelerce yükseye püskürttüğü lavlar, kilometrelerce öteden görüldü. İzlanda Meteoroloji Ofisi, "Patlama ilk olarak dağın yakınına yerleştirilmiş bir web kamerasında görüldü" açıklamasında bulundu ve ekledi: "Ayrıca termal uydu görüntülerinde de doğrulandı."
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Sadece 10 kilometre uzaklıkta
Patlamanın yerel saatle 21.15 civarında en yakın nüfuslu bölge olan Grindavík balıkçı kasabası yaklaşık 10 km güneybatıda meydana geldiği söyleniyor.
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Görüntüler, yaklaşık 200 metreyi bulduğu tahmin edilen bir çatlaktan, lavların yavaş yavaş aktığını gösterirken, yakındaki yolların ışıl ışıl parladığı görülüyor.
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Yetkililer, patlamanın boyutunu değerlendirmek için bilimsel personelin bulunduğu bir helikopterin görevlendirildiğini açıkladı.