Fotoğraflar göreni şoke etti: Binlerce yıldır uyuyan dev böyle uyandı!

BBC’nin haberine göre, İzlanda Meteoroloji Ofisi, ülkenin güneybatısında bulunan Reykjanes Yarımadası’nda kaydedilen en büyük depremin 5,6 büyüklüğünde olduğunu ve 24 Şubat-1 Mart tarihlerinde büyüklüğü 5'in üstünde 2 depremin daha meydana geldiğini bildirdi.