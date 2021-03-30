Fotoğrafı kim çekti? Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaşımı olay oldu!

Huzurlu bir yaş olsun Ezgi Mola, yeni yaşını sevgilisi Mustafa Aksakallı’nın yaptırdığı kalp şeklindeki pastayla kutladı.Ezgi Mola, tuttuğu dilekleri sosyal medyada da paylaştı: “Sevgi dolu, birbirimizi yargılamadığımız, ötekileştirmediğimiz, ayıplamadığımız, şiddetsiz, huzurlu bir yaş diliyorum kendime ve hepimize. Bana hep hissettirdiğiniz sevginiz için teşekkür ederim. Her şey gönlümüzden geçtiği gibi olsun. Sağlıkla, aşkla, huzurla.”