Fotoğrafı kim çekti? Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaşımı olay oldu!
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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Kendisi gibi oyuncu olan Berrak Tüzünataç ile aşk yaşayan Uraz Kaygılaroğlu, yatakta çekilen bir karesini paylaştı. Takipçilerinden "Fotoğrafı kim çekti?" sorusu geldi.
Uraz Kaygılaroğlu ve Berrak Tüzünataç yeni bir ilişkiye başladı. Yılın sürpriz birlikteliği geçtiğimiz günlerde çıktıkları yemekte belgelendi.
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Yeni ilişkisi ile gündemde olan Kaygılaroğlu, yatakta çekilen bu karesini sosyal medya hesabından "Bir de şu cama perde lazım..." mesajıyla yayınladı. Takipçilerinden ünlü oyuncuya, "Fotoğrafı kim çekti?" sorusu geldi. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraf 157 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.
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BERRAK'TAN PAYLAŞIM: KİLİTLİ KAPILAR AÇILSA
Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaşımının ardından Berrak Tüzünataç da sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Tekne ile denize açılan Tüzünataç içeri sızan güneşin görüntüsü 'Melike Şahin'in Kilitli Kapılar Açılsa' şarkısıyla yayınladı.
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Huzurlu bir yaş olsun
Ezgi Mola, yeni yaşını sevgilisi Mustafa Aksakallı’nın yaptırdığı kalp şeklindeki pastayla kutladı.Ezgi Mola, tuttuğu dilekleri sosyal medyada da paylaştı: “Sevgi dolu, birbirimizi yargılamadığımız, ötekileştirmediğimiz, ayıplamadığımız, şiddetsiz, huzurlu bir yaş diliyorum kendime ve hepimize. Bana hep hissettirdiğiniz sevginiz için teşekkür ederim. Her şey gönlümüzden geçtiği gibi olsun. Sağlıkla, aşkla, huzurla.”
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Sıpa Arzu ile Kıvanç
Başak Dizer Tatlıtuğ, eşi Kıvanç Tatlıtuğ’un Arzu isimli sıpayla oynadığı anları videoya çekti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü modacı, sıpa Arzu ile Tatlıtuğ’un birbirlerine olan sevgi gösterisini kalp emoji’siyle yayınladı.
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Tatil pozları
Eşi Uğur Akkuş’la Maldivler’de tatil yapan Ebru Şallı sosyal medyasında yeni kareler paylaştı. Ünlü manken o karelerin altına “Şansı, neşesi, sağlığı, bereketi bol bir hafta olsun” notunu düştü.
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Akroyoga pozu
Akroyoga yapan ünlüler arasında yer alan İbrahim Çelikkol, önceki gün eğitmeni Seda Deliormanlı ile verdiği esprili pozu Instagram hesabında paylaştı. Akroyoga yaparken Çelikkol kitap okuyarak, Deliormanlı ise telefonla konuşarak poz verdi. İkilinin karesi Çelikkol’un takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
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‘Tatlı’ bir iş için döndüm
Paris’te yaşayan Fırat Çelik önceki gün Cihangir’de görüntülendi. Menajeriyle iş görüşmesi yaptığını belirten ünlü oyuncu, “Bu sabah Paris’ten çok tatlı bir iş için geldim. Dijital ortamda yayınlanacak bu proje beni çok heyecanlandırdı. Daha uzun bir süre İstanbul’dayım” dedi. (Sayit DURMAZ)
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Hesabı hack’lendi
Ünlü oyuncu Sevda Erginci’nin 1.5 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabı hack’lendi. Erginci, sosyal medya hesabını kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Erginci, Instagram hesabından yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi hakkında takipçilerini uyardı.
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Alaçatı kaçamağı
Yakın arkadaşlar Murat Dalkılıç, Sergen Yalçın, Eren Hacısalihoğlu ve Sezer Çakır, Alaçatı’da bir araya geldi. Kaipo Alaçatı’da konaklayan gruptan Hacısalihoğlu, birlikte havuz başında verdikleri pozu Instagram hesabında paylaştı.
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Sabah yürüyüşü
İbrahim Kutluay’la ilişkisi bir dargın bir barışık devam eden Edvina Sponza, önceki gün sabah saatlerinde Bebek’te tek başına yürüyüş yaparken görüntülendi. Objektifleri fark edince maskesini takan Sponza, spora bir kuruyemişçiden su almak için mola verdi. (Deniz BOY)