Koronavirüs salgını nedeniyle şehirler arası ulaşım kısıtlamasının kalkması sonucu ünlü isimler de tatil beldelerine gitmeye başladı.
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Televizyon ve müzik dünyasının popüler simaları, tatillerinden kesitleri de sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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Fotoğrafçıma âşığım
Deniz Uğur, oğlu Poyraz Deniz’in çektiği bu kareyi Instagram’da paylaştı. Ünlü oyuncu, fotoğrafın altına “Fotoğrafçıma âşığım” diye yazdı.
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En güzel ülke
Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Marmaris tatiline devam ediyor. Şahin, kaldığı otelin plajında poz verdi ve sosyal medya hesabına fotoğrafını “En güzel ülkeye sahibim” notuyla paylaştı.
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Pazarın hakkını verdi
Derya Şensoy pazar gününü deniz kenarında geçirdi. Datça tatilinden fotoğraflarını Instagram’a ekleyen Şensoy, bir paylaşımına şu notu düştü: “Yüründü, yüzüldü derken galiba pazarın hakkını verip biraz uyurum.”
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Gölde pizza keyfi
Sinan Akçıl’la yaşadığı aşkla Türkiye’de adını duyuran Romanyalı şarkıcı Otilia, önceki gün Lacul Buftea adlı gölde çekilen bir karesini sosyal medyada paylaştı. Pizza yerken çekilen karesinin altına şarkıcı, “Hayat pizza yememek için çok kısa” diye bir not düştü.
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Sonunda tatil
Oyuncu Deniz Baysal, müzisyen eşi Barış Yurtçu’yla tatile çıktığı pozunu “Oh” notuyla paylaştı. İkilinin hayranları fotoğrafa kalp emoji’si bıraktı.
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Rafting yaptı
Basketbolcu sevgilisi Roham Kabir’i ziyaret için gittiği İran’dan koronavirüs nedeniyle bir süre dönemeyen İlayda Akdoğan, şimdilerde Antalya’da tatil yapıyor. Ünlü oyuncu önceki gün sevgilisiyle rafting yaptıktan sonra çekilen karesini Instagram’a şu notla yükledi: “Roham’la ilk Türkiye tatilimiz. İlk defa rafting yaptım, bu fotoğraf anısı olsun.”
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Arkadaşlar bir arada
Leyla Feray, sevgilisi Serhat Teoman’la çıktığı tatilde arkadaşı Berrak Tüzünataç’la bir araya geldi. Ekip önceki gün plajdaydı. Rıza Kocaoğlu’nun da eşlik ettiği arkadaşlar, fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
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En iyi arkadaşım Demir
Özlem Yıldız, oğlu Demir Serter’le Fethiye’de tatile çıktı. Anne-oğul bol bol su sporları yapıp eğlenceli anlar yaşadı. Yıldız, “Demir Bey en iyi tatil arkadaşım” dedi.
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Tatil pozu
Fazıl Say, eşi Ece Dağıstan ile tatile çıktı. Ünlü piyanist, tekne turunda çektirdikleri bu kareyi sosyal medyada paylaştı.