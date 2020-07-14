Fotoğrafçıma âşığım

Rafting yaptı Basketbolcu sevgilisi Roham Kabir’i ziyaret için gittiği İran’dan koronavirüs nedeniyle bir süre dönemeyen İlayda Akdoğan, şimdilerde Antalya’da tatil yapıyor. Ünlü oyuncu önceki gün sevgilisiyle rafting yaptıktan sonra çekilen karesini Instagram’a şu notla yükledi: “Roham’la ilk Türkiye tatilimiz. İlk defa rafting yaptım, bu fotoğraf anısı olsun.”