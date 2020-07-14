MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriFotoğrafçıma âşığım
GeriMagazin Fotoğrafçıma âşığım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 14 Temmuz 2020 - 07:00,

Fotoğrafçıma âşığım

Koronavirüs salgını nedeniyle şehirler arası ulaşım kısıtlamasının kalkması sonucu ünlü isimler de tatil beldelerine gitmeye başladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Televizyon ve müzik dünyasının popüler simaları, tatillerinden kesitleri de sosyal medya hesaplarından paylaştı.

2Fotoğrafçıma âşığım
Abone Olgoogle-news

Fotoğrafçıma âşığım

Deniz Uğur, oğlu Poyraz Deniz’in çektiği bu kareyi Instagram’da paylaştı. Ünlü oyuncu, fotoğrafın altına “Fotoğrafçıma âşığım” diye yazdı.

3En güzel ülke
Abone Olgoogle-news

En güzel ülke

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Marmaris tatiline devam ediyor. Şahin, kaldığı otelin plajında poz verdi ve sosyal medya hesabına fotoğrafını “En güzel ülkeye sahibim” notuyla paylaştı.

4Pazarın hakkını verdi
Abone Olgoogle-news

Pazarın hakkını verdi

Derya Şensoy pazar gününü deniz kenarında geçirdi. Datça tatilinden fotoğraflarını Instagram’a ekleyen Şensoy, bir paylaşımına şu notu düştü: “Yüründü, yüzüldü derken galiba pazarın hakkını verip biraz uyurum.”

5Gölde pizza keyfi
Abone Olgoogle-news

Gölde pizza keyfi

Sinan Akçıl’la yaşadığı aşkla Türkiye’de adını duyuran Romanyalı şarkıcı Otilia, önceki gün Lacul Buftea adlı gölde çekilen bir karesini sosyal medyada paylaştı. Pizza yerken çekilen karesinin altına şarkıcı, “Hayat pizza yememek için çok kısa” diye bir not düştü.

6Sonunda tatil
Abone Olgoogle-news

Sonunda tatil

Oyuncu Deniz Baysal, müzisyen eşi Barış Yurtçu’yla tatile çıktığı pozunu “Oh” notuyla paylaştı. İkilinin hayranları fotoğrafa kalp emoji’si bıraktı.

7Rafting yaptı
Abone Olgoogle-news

Rafting yaptı

Basketbolcu sevgilisi Roham Kabir’i ziyaret için gittiği İran’dan koronavirüs nedeniyle bir süre dönemeyen İlayda Akdoğan, şimdilerde Antalya’da tatil yapıyor. Ünlü oyuncu önceki gün sevgilisiyle rafting yaptıktan sonra çekilen karesini Instagram’a şu notla yükledi: “Roham’la ilk Türkiye tatilimiz. İlk defa rafting yaptım, bu fotoğraf anısı olsun.”

8Arkadaşlar bir arada
Abone Olgoogle-news

Arkadaşlar bir arada

Leyla Feray, sevgilisi Serhat Teoman’la çıktığı tatilde arkadaşı Berrak Tüzünataç’la bir araya geldi. Ekip önceki gün plajdaydı. Rıza Kocaoğlu’nun da eşlik ettiği arkadaşlar, fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

9En iyi arkadaşım Demir
Abone Olgoogle-news

En iyi arkadaşım Demir

Özlem Yıldız, oğlu Demir Serter’le Fethiye’de tatile çıktı. Anne-oğul bol bol su sporları yapıp eğlenceli anlar yaşadı. Yıldız, “Demir Bey en iyi tatil arkadaşım” dedi.

10Tatil pozu
Abone Olgoogle-news

Tatil pozu

Fazıl Say, eşi Ece Dağıstan ile tatile çıktı. Ünlü piyanist, tekne turunda çektirdikleri bu kareyi sosyal medyada paylaştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi