Formunu korumak için tırmandı

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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 02 Eylül 2020 - 14:35 | 

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Geçtiğimiz haziran ayında ilk kez anne olan model Iskra Lawrence, formuna kavuşmak için ne sıcak hava dinliyor ne maske zorunluluğu.

Splash News

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1DOĞADA SPOR
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DOĞADA SPOR

Instagram sayesinde hayallerine kavuşan 29 yaşındaki Lawrence, geçtiğimiz günlerde New York'ta kırsal bir alanda görüntülendi. Üzerinde kamuflaj desenli taytı ve spor body'si giyen Lawrence doğanın kollarında egzersiz yaptı.

2TEMPOLU TIRMANIŞ
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TEMPOLU TIRMANIŞ

Tempolu bir şekilde bir tepeye çıkan merdivenleri tırmanan Lawrence bu sırada koronavirüsten korunmak için kullandığı maskeyi çıkarmadı.

3MASKEYLE EGZERSİZ
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MASKEYLE EGZERSİZ

Iskra Lawrence, merdivenleri inerken bir ara oturup maskesini de çıkardı ve derin derin nefes aldı. Lawrence bir ara da kendisini görüntüleyen foto muhabirleriyle şakalaşıp güldü.

4HAZİRAN AYINDA ANNE OLDU
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HAZİRAN AYINDA ANNE OLDU

Iskra Lawrence bir süredir Philip Payne ile birlikte. Çiftin erkek çocuğu geçtiğimiz haziran ayında dünyaya geldi.

5KARİYERİNİN İLK DÖNEMİ ZORLU GEÇTİ
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KARİYERİNİN İLK DÖNEMİ ZORLU GEÇTİ

İngiliz model Iskra Lawrence, son dönemde giderek yükselişe geçen bedensel pozitivizm akımının öncülerinden biri. Kariyerinin ilk döneminde kıvrımlı fiziği yüzünden moda firmaları tarafından geri çevrilen Lawrence, Instagram paylaşımları sayesinde adını duyurdu.

6ÜNLÜ FİRMALARIN TANITIM YÜZÜ
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ÜNLÜ FİRMALARIN TANITIM YÜZÜ

Şimdi ise kendisi gibi kıvrımlı bedene sahip hemcinsleri için tasarım yapan Lawrence, hem de ünlü firmaların tanıtım yüzü olarak çalışıyor.

7EVDE DOĞUM YAPTI
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EVDE DOĞUM YAPTI

Lawrence geçtiğimiz haziran ayında ilk bebeğini evde dünyaya getirdiğini anlatarak da gündemin ilk sıralarına yerleşmişti.

8TECRÜBELERİNİ ANLATTI
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TECRÜBELERİNİ ANLATTI

Lawrence bebeğini, sevgilisiyle birlikte yaşadığı California'daki evinde dünyaya getirdiğini ve o süreçte hiç ilaç kullanmadığını anlattı. Model, bebeğini evinin salonunda kurulan ve içi suyla doldurulan bir havuzda dünyaya getirdi.

9SANCILAR 12 SAAT SÜRDÜ
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SANCILAR 12 SAAT SÜRDÜ

O süreçte yanında bir sağlık görevlisiyle birlikte sevgilisi Philip Payne de bulundu. Lawrence, doğum sancılarının 12 saat sürdüğünü ve o süreçte hiç uyuyamadığını sadece konuştuğunu ve yemek yediğini anlattı.

10PLASENTAYI BAHÇEYE GÖMDÜLER
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PLASENTAYI BAHÇEYE GÖMDÜLER

Lawrence, bebeğinin plasentasını ise bahçeye gömdüklerini, yanına da iki tane ağaç fidanı diktiklerini anlattı.

11MUTLU BERABERLİK
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MUTLU BERABERLİK

Lawrence ve Payne'in mutlu bir birlikteliği var.

12İŞTE BEBEĞİM
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İŞTE BEBEĞİM

Lawrence, zaman zaman bebeğiyle çekilen pozlarını Instagram sayfasında paylaşıyor.

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