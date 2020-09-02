Formunu korumak için tırmandı

Geçtiğimiz haziran ayında ilk kez anne olan model Iskra Lawrence, formuna kavuşmak için ne sıcak hava dinliyor ne maske zorunluluğu.
Splash News
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
DOĞADA SPOR
Instagram sayesinde hayallerine kavuşan 29 yaşındaki Lawrence, geçtiğimiz günlerde New York'ta kırsal bir alanda görüntülendi. Üzerinde kamuflaj desenli taytı ve spor body'si giyen Lawrence doğanın kollarında egzersiz yaptı.
2
Abone Ol
TEMPOLU TIRMANIŞ
Tempolu bir şekilde bir tepeye çıkan merdivenleri tırmanan Lawrence bu sırada koronavirüsten korunmak için kullandığı maskeyi çıkarmadı.
3
Abone Ol
MASKEYLE EGZERSİZ
Iskra Lawrence, merdivenleri inerken bir ara oturup maskesini de çıkardı ve derin derin nefes aldı. Lawrence bir ara da kendisini görüntüleyen foto muhabirleriyle şakalaşıp güldü.
4
Abone Ol
HAZİRAN AYINDA ANNE OLDU
Iskra Lawrence bir süredir Philip Payne ile birlikte. Çiftin erkek çocuğu geçtiğimiz haziran ayında dünyaya geldi.
5
Abone Ol
KARİYERİNİN İLK DÖNEMİ ZORLU GEÇTİ
İngiliz model Iskra Lawrence, son dönemde giderek yükselişe geçen bedensel pozitivizm akımının öncülerinden biri. Kariyerinin ilk döneminde kıvrımlı fiziği yüzünden moda firmaları tarafından geri çevrilen Lawrence, Instagram paylaşımları sayesinde adını duyurdu.
6
Abone Ol
ÜNLÜ FİRMALARIN TANITIM YÜZÜ
Şimdi ise kendisi gibi kıvrımlı bedene sahip hemcinsleri için tasarım yapan Lawrence, hem de ünlü firmaların tanıtım yüzü olarak çalışıyor.
7
Abone Ol
EVDE DOĞUM YAPTI
Lawrence geçtiğimiz haziran ayında ilk bebeğini evde dünyaya getirdiğini anlatarak da gündemin ilk sıralarına yerleşmişti.
8
Abone Ol
TECRÜBELERİNİ ANLATTI
Lawrence bebeğini, sevgilisiyle birlikte yaşadığı California'daki evinde dünyaya getirdiğini ve o süreçte hiç ilaç kullanmadığını anlattı. Model, bebeğini evinin salonunda kurulan ve içi suyla doldurulan bir havuzda dünyaya getirdi.
9
Abone Ol
SANCILAR 12 SAAT SÜRDÜ
O süreçte yanında bir sağlık görevlisiyle birlikte sevgilisi Philip Payne de bulundu. Lawrence, doğum sancılarının 12 saat sürdüğünü ve o süreçte hiç uyuyamadığını sadece konuştuğunu ve yemek yediğini anlattı.
10
Abone Ol
PLASENTAYI BAHÇEYE GÖMDÜLER
Lawrence, bebeğinin plasentasını ise bahçeye gömdüklerini, yanına da iki tane ağaç fidanı diktiklerini anlattı.
11
Abone Ol
MUTLU BERABERLİK
Lawrence ve Payne'in mutlu bir birlikteliği var.
12
Abone Ol
İŞTE BEBEĞİM
Lawrence, zaman zaman bebeğiyle çekilen pozlarını Instagram sayfasında paylaşıyor.