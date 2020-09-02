Formunu korumak için tırmandı

SANCILAR 12 SAAT SÜRDÜ O süreçte yanında bir sağlık görevlisiyle birlikte sevgilisi Philip Payne de bulundu. Lawrence, doğum sancılarının 12 saat sürdüğünü ve o süreçte hiç uyuyamadığını sadece konuştuğunu ve yemek yediğini anlattı.