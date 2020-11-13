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Hürriyet
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Haber Giriş: 13 Kasım 2020 - 18:55 | 

Formula 1 sıralama turları ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ikinci antrenman turları tamamlandı. Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliğinde 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren ikinci antrenman turlarında en iyi dereceyi, ilk antrenman turlarında olduğu gibi Red Bull'dan Max Verstappen yaptı. Şimdi ise sıralama turları bekleniyor. Peki, Formula 1 sıralama turları ne zaman yapılacak?

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı sezonun 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix'siyle sürecek. Sezonun 14. etabı, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak. Organizasyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle seyircisiz düzenlenecek. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2SIRALAMA TURLARI NE ZAMAN
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SIRALAMA TURLARI NE ZAMAN?

Yarışın sıralama turları, 14 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak. Yarış ise 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da gerçekleştirilecek.

Şampiyonayı lider götüren ve İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşma şansı bulunan Mercedes'ten Lewis Hamilton, Türkiye Grand Prix'sine kadar 9 yarış galibiyeti elde etti.

Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas iki, Red Bull sürücüsü Max Verstappen ve AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ise birer kez podyumun zirvesine çıktı.

 

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