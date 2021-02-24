FMF hastalığı nedir? Belirtileri arasın tekrarlayan ateş ve ağrı da var
FMF hastalığı gündemde yer alıyor. Literatürde Familial Mediterranean Fever (FMF) adıyla bilinen, yineleyen şiddetli ateş ve buna eşlik eden karın ağrısıyla kendisini gösteren Ailevi Akdeniz Ateşi hastalığının belirtileri merak ediliyor. İşte tedavi edilmediğinde ölümcül sonuçlara yol açan FMF hakkında bilgiler
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FMF hastalığının belirtileri yoğun ilgi görüyor. Ailevi Akdeniz Ateşi, tekrarlayan ateş, karın ağrısı, göğüs ağrısı ve eklem ağrısı nöbetleri yapan bir hastalıktır. Nöbetler genellikle 24-48 saat sürebilir. FMF hastalığı iltihabı durdurucu mekanizmalardaki bozukluk nedeniyle ortaya çıkıyor.
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FMF HASTALIĞI NEDİR? Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF), veya eskiden yabancı literatürde Periyodik hastalık, Türk, Orta Doğu Arap toplumlarında ve Japonlarda görülen irsi ateşli hastalıktır. Ailevi Akdeniz Ateşi, tekrarlayan ateş, karın ağrısı, göğüs ağrısı ve eklem ağrısı nöbetleri yapan bir hastalıktır. Nöbetler genellikle 24-48 saat sürer.
İŞTE BELİRTİLERİ
Belirtiler çoğunlukla çocukluk döneminde ortaya çıkar ve hastalık hiçbir yakınmanın olmadığı dönemler ve ataklarla seyreder. Atakların sıklığı değişken olup, atak aralarında hasta tamamen sağlıklıdır.
Ataklar genellikle 12 saat-3 gün kadar sürer. Hastaların %90'ında ilk atak 20 yaşından önce ortaya çıkar. Eklemleri tutan ertritik ataklar haftalarca veya aylarca sürebilir.
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Tekrarlayan ateş, ağrı, vücudun zarla kaplı bölgelerinde karın, akciğer zarı, kalp zarı gibi tekrarlayan iltihaplanma atakları görülür. Bunlar ateşe eşlik edebilir, ateşsiz de olabilir. Bazı hastalarda cilt bulguları, kas ağrıları ortaya çıkabilir. Hastalığın temel özelliği tekrarlayan, ataklar halinde gelen, büyük olasılıkla ateş ve karın ağrısının eşlik ettiği tablodur.