Flaş koronavirüs hamlesi! Dünyaya duyurdular: Sadece 248 euroya...
Çalışanlar istediği ülke ve istediği şehirden çalışmalarını sürdürürken, ülkeler de fırsat bilip dijital göçebeleri kendilerine çekmek için çalışmalar başlattı. Bunlardan sonuncusu Karayip Denizi'nin güneyinde ve Venezuela'nın kuzeyinde yer alan Curaçao adası oldu. İşte detaylar...
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Venezuela kıyılarının hemen dışında, rüya gibi Curaçao adası, dijital göçebeleri en az altı ay süreyle çalışmaya davet ediyor.
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Artık yerleşik olmayanların uzak ofisleri olarak Hollanda Karayip adasını kullanmaları mümkün. Yetkililer, ziyaretçilerin "istedikleri gibi gelip gidebileceklerini" ve "yerel gelir vergisine tabi olmayacaklarını" garanti ediyor.
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Geniş kapsamlı 4G bağlantısı, sayesinde çalışmalarınızın aksamamasını da yetkililer garanti ediyor. Ancak bazı şartları var...
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Curacao'dan çalışmak için ne gerekiyor?
İngilizce, İspanyolca, Hollandaca veya Papiamentu konuştuğunuz sürece buradaki dil hakkında endişelenmenize gerek yok.
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Hükümet, gelen işçilerin dijital bir başvuru formu doldurmalarını ve uzaktan çalışabileceklerini veya hayatta kalmak için yeterli mali kaynağa sahip olabileceklerini kanıtlamalarını istiyor.
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Ayrıca 248 euro tutarında bir sigorta ücreti var ve kalkıştan itibaren 72 saat içinde bir dönüş uçuşunun kanıtı ve negatif bir COVID-19 testi yapmanız gerekiyor. Tüm dünyadan başvurular da kabul ediliyor.
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38 TANE PLAJ VAR
Curaçao adasının eskiden korsanlar için bir saklanma yeriydi. Efsane, adanın eski bir valisinin evleri kaplamak için kullandığı beyaz boyadan sonra tekrar değişime gitmiş.
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Sorunu çözmek için tüm evlerin parlak renklerle boyanmasını emretti ve yerel halk geleneği korudu. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Willemstad'da, Punda semtinin eşsiz mimarisine hayran kalacaksınız.
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Sıcaklık, tüm yıl boyunca ortalama 28 derece olup, Curaçao'nun beyaz tozlu kumlu plajlarında ayak parmaklarınızı denize sokmanıza olanak tanır.
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Kenepa Plajı'nda dinlenebilir veya muhteşem kaktüslerle çevrili bir kıyı şeridi olan Cas Abao'nun berrak turkuaz mavisi sularında yüzebilirsiniz.
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Çok sayıda tropikal balığın etrafında deniz kaplumbağaları ile yüzmeyi tercih ediyorsanız, ulaşmanız gereken Grandi Plajı. Ancak 60 kilometre uzunluğundaki adada sahip olabileceğiniz tek seçenek deniz kenarı aktiviteleri değil.
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Yüzen pazarı, özellikle kartpostal benzeri her türlü eşyayı taşıyan parlak tekneleriyle mutlaka ziyaret edin ve bayram karnavalını kaçırmayın.
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Şimdi seyahat etmek güvenli mi?
Yüz maskeleri iç mekanlarda veya iki metrelik mesafe mümkün olmadığında gerekli. Tüm ada, mevcut yasalara göre 19:00'dan 16:30'a kadar sokağa çıkma yasağı altında.
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Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, pandeminin başından bu yana, 119 doğrulanmış vaka Curaçao 104 ölüm meydana gelmiş.
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İSTANBUL DA LİSTEYE GİRMİŞTİ
Uzaktan çalışan birçok kişi artık dijital göçebelik yolunu seçiyor.
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Maliyet, yaşam standartları, ulaşım kolaylığı ve misafirperverlik dikkate alınarak yapılan listede. İlk sırada Madrid, hemen ardında ikinci sırada ise İstanbul yer alıyor. İstanbul hem ulaşım kolaylığı, hem turizmi hem de yaşam standartlarıyla üst sırada yer aldı.
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Ardından Budapeşte, Tiran, Roma, Lizbon, Varşova, Moskova, Prag, Sofya geldi.
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EN KÖTÜ YERLER DE AÇIKLANDI
En kötü yerler sıralaması da açıklandı. İlk sırada Monako yer aldı.
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Ayrıca Estonya, Barbados, Portekiz ve Yunanistan da dijital göçebelik için ülkesini açmıştı.