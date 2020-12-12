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Hürriyet
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Haber Giriş: 12 Aralık 2020 - 16:24 | 

Eski sevgilisine cinsel istismar davası açtı: Çıplak uyumaya zorladı, bana hastalık bulaştırdı

Film setinde tanışıp kısa bir süre romantik ilişki yaşayan iki ünlü şimdi mahkemelik oldu.

Backgrid USA, Mega News Agency, Splash News

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1KISA SÜRELİ İLİŞKİDE YOĞUN ŞİDDET
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KISA SÜRELİ İLİŞKİDE YOĞUN ŞİDDET

Gerçek adı Tahliah Debrett Barnett olan FKA Twigs, 2018 yapımı Honey Boy filminde birlikte rol alıp sonra da 2019 yılının mayıs ayına kadar romantik bir ilişki yaşadığı Shia LaBeouf hakkında, kendisine cinsel istismarda bulunup şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açtı.

2HEM FİZİKSEL HEM DUYGUSAL İŞKENCE
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HEM FİZİKSEL HEM DUYGUSAL İŞKENCE

32 yaşındaki FKA Twigs, eski sevgilisinin kendisine sadece fiziksel değil duygusal şiddet de uyguladığını ileri sürdü.

3CİNSEL HASTALIK BULAŞTIRDI
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CİNSEL HASTALIK BULAŞTIRDI

"Böyle bir şeyin benim başıma geleceğini asla düşünmezdim" diyen FKA Twigs, Shia LaBeouf'un kendisine bilerek cinsel hastalık bulaştırdığını da iddia etti.

4BENZİN İSTASYONUNDA DA RAHAT BIRAKMADI
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BENZİN İSTASYONUNDA DA RAHAT BIRAKMADI

LaBeouf'un kendisine Los Angeles'ta bir benzin istasyonunda fiziksel şiddet uyguladığı da Twigs'in iddiaları arasında yer alıyor.

5ÇIPLAK UYUMAYA ZORLUYORDU
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ÇIPLAK UYUMAYA ZORLUYORDU

FKA Twigs'in ileri sürdüğüne göre LaBeouf, genç şarkıcıyı çıplak uyumaya zorluyordu ve yatağının yanında da dolu bir silah bulunduruyordu.

6ERKEKLERLE KONUŞMAMDAN HOŞLANMIYORDU
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ERKEKLERLE KONUŞMAMDAN HOŞLANMIYORDU

Shia LaBeouf'un, kendisinin erkek garsonlara bakmasından ya da onlarla konuşmasından hoşlanmadığı da FAK Twigs'in iddiaları arasında.

7BUNU DUYMAK SİZİ ŞAŞIRTABİLİR
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'BUNU DUYMAK SİZİ ŞAŞIRTABİLİR'

FKA Twigs, yaptığı Twitter paylaşımında takipçilerine "Duygusal ve fiziksel şiddet gördüğüm bir ilişki yaşadığımı öğrenmek sizi şaşırtabilir" diye yazdı.

8ZOR BİR SÜREÇTİ
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'ZOR BİR SÜREÇTİ'

FKA Twigs, durumun kendisi için de zor olduğunu belirterek hem ilişki sırasında hem de sonrasında böyle bir şeyin kendi başına gelebileceğini hiç düşünmediğini itiraf etti. 

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FKA Twigs ile Shia LaBeouf, 2018'de Honey Boy'un setinde tanıştıktan sonra geçen yılın mayıs ayına kadar birlikte olmuştu.

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