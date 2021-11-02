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Ekonomi
Haber Giriş: 02 Kasım 2021 - 10:38 | 

Fiyatlar değişti! İşte en ucuz otomobiller

Otomobil fiyatlarına Ekim ayında zam geldi. Her ay otomatiğe bağlanan zamlarla birlikte en düşük otomobil fiyatı da 191 bin 900 liraya ulaştı.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
1

Otomobil piyasasında her geçen ay yapılan zamlar Kasım ayında da yapıldı. En ucuz ile en pahalı otomobil arasında makas açılırken ucuz otomobilin fiyatı da 191 bin 900 liraya ulaştı.

Otomobil satışları her geçen ay rekor kırmaya devam ediyor. Fiyatlardan bağımsız olarak talebin artıyor olması da fiyatları yukarı çekiyor. Koronavirüs nedeniyle bir süre kapalı kalan otomobil fabrikaları şimdi de çip krizinden dolayı üretim yavaşlatıyor ya da fabrikalarda üretime geçici olarak ara veriyorlar.

Arz kısıntısı, pandemi koşulları, dövizdeki dalgalanma otomobil fiyatlarını yükseltiyor.

İşte en ucuz sıfır otomobiller

2

Alfa Romeo Giulia

1.104.950 lira

3

Audi A3

495 bin 589 lira

4

BMW 118i

561.800 lira

5

Citroen C3

202.700 lira

6

Dacia Sandero

218 bin lira

7

KIA Rio

191 bin 900 lira

8

Mercedes A200

570 bin lira

9

Opel Corsa

209 bin 900 lira

10

Peugeot 208

232 bin lira

11

Seat Ibiza

215 bin lira

12

Skoda Scala

266 bin 400 lira

13

Toyota Corolla

231 bin 200 lira

14

Volkswagen Polo

235 bin 300 lira

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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