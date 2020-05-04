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Teknoloji
Haber Giriş: 04 Mayıs 2020 - 13:15,

Fiyatıyla dikkat çekiyor! Elinizin altında yoksa mutlaka...

Taşınabilir şarj cihazından ekran koruyucuya en dikkat çeken telefon aksesuarlarını sizin için derledik. Bir göz atmaz mıydınız?

Bu bir ilandır.

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1Xiaomi PLM13ZM Taşınabilir Şarj Cihazı
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Xiaomi PLM13ZM Taşınabilir Şarj Cihazı

Yenilikçi tasarımıyla ön plana çıkan Xiaomi PLM13ZM Taşınabilir Şarj Cihazı, kullanıcıların hareket halinde bile işini kolaylaştırıyor. Çift yönlü hızlı şarj olma özelliğine sahip olan cihaz 10000 mAh kapasitesi ile uzun bir süre kullanmanıza olanak tanıyor. 14.2 mm inceliğine sahip olan şarj cihazını yanınızda kolayca taşıyabilirsiniz.

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2Caseology Waterfall Serisi Kılıf (iPhone 11 Pro ile Uyumlu)
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Caseology Waterfall Serisi Kılıf (iPhone 11 Pro ile Uyumlu)

Düşmelere dayanıklı şekilde tasarlanan Caseology Waterfall Serisi Kılıf, kablosuz şarj ile kullanım için uygun bir tasarıma sahip. Telefonunuzu çizilmelere karşı koruyan ürün, çok yönlü ve konforlu bir kullanım sağlıyor.

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3Vestel Taşınabilir Batarya
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Vestel Taşınabilir Batarya

Vestel Taşınabilir Batarya, telefon, tablet, bluetooth kulaklık gibi mobil cihazınızı kolayca şarj etmenizi sağlıyor. Dahili micro USB kablosuyla da başka bir kabloya ihtiyaç olmadan her yerde kullanabilirsiniz. Ayrıca, led ışık göstergeleriyle bataryanın doluluğunu takip edebilirsiniz.

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4Celly-Araç Tutucu
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Celly-Araç Tutucu

Ayarlanabilen bir tasarıma sahip olan Celly Araç Tutucu, otomatik kapanma fonksiyonuyla kiltleme kapaklarını otomatik olarak açar. Bu sayede telefonunuz rahatça yerleştirmenize olanak tanır. Üstelik ürün 360 derece ayarlanabilen bir başlığa sahip.

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5Anker Powerport 5 Speed Şarj Aleti
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Anker Powerport 5 Speed Şarj Aleti

Birden fazla bağlantı noktasına sahip olan Powerport 5 ile cihazınızı hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz. Ayrıca, 63 wattlık gücü ile de bir çok cihazı aynı anda doldurabilirsiniz.

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6Spigen C20LS Apple Lightning Şarj
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Spigen C20LS Apple Lightning Şarj

Her yerde rahatça kullanabileceğiniz Spigen C20LS Apple Lightning Şarj, işlerinizin aksamadan yürütmenizi sağlayacak. Data kablosu ile cihazınızı pratik bir şekilde şarj edebileceğiniz gibi daha uzun süre de kullanabilirsiniz.

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7Spigen Full Cover Cam Ekran Koruyucu (Huawei P30 Lite ile Uyumlu)
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Spigen Full Cover Cam Ekran Koruyucu (Huawei P30 Lite ile Uyumlu)

Telefonunuzun ekranını darbelere, çiziklere ve düşmelere karşı korumanızı sağlayan Spigen Full Cover Cam Ekran Koruyucu, parmak izlerini ve diğer kirleticileri engelleyen oleofobik kaplamaya sahip.

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