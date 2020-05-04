Fiyatıyla dikkat çekiyor! Elinizin altında yoksa mutlaka...

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Taşınabilir şarj cihazından ekran koruyucuya en dikkat çeken telefon aksesuarlarını sizin için derledik. Bir göz atmaz mıydınız?
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Xiaomi PLM13ZM Taşınabilir Şarj Cihazı
Yenilikçi tasarımıyla ön plana çıkan Xiaomi PLM13ZM Taşınabilir Şarj Cihazı, kullanıcıların hareket halinde bile işini kolaylaştırıyor. Çift yönlü hızlı şarj olma özelliğine sahip olan cihaz 10000 mAh kapasitesi ile uzun bir süre kullanmanıza olanak tanıyor. 14.2 mm inceliğine sahip olan şarj cihazını yanınızda kolayca taşıyabilirsiniz.
Caseology Waterfall Serisi Kılıf (iPhone 11 Pro ile Uyumlu)
Düşmelere dayanıklı şekilde tasarlanan Caseology Waterfall Serisi Kılıf, kablosuz şarj ile kullanım için uygun bir tasarıma sahip. Telefonunuzu çizilmelere karşı koruyan ürün, çok yönlü ve konforlu bir kullanım sağlıyor.
Vestel Taşınabilir Batarya, telefon, tablet, bluetooth kulaklık gibi mobil cihazınızı kolayca şarj etmenizi sağlıyor. Dahili micro USB kablosuyla da başka bir kabloya ihtiyaç olmadan her yerde kullanabilirsiniz. Ayrıca, led ışık göstergeleriyle bataryanın doluluğunu takip edebilirsiniz.
Ayarlanabilen bir tasarıma sahip olan Celly Araç Tutucu, otomatik kapanma fonksiyonuyla kiltleme kapaklarını otomatik olarak açar. Bu sayede telefonunuz rahatça yerleştirmenize olanak tanır. Üstelik ürün 360 derece ayarlanabilen bir başlığa sahip.
Her yerde rahatça kullanabileceğiniz Spigen C20LS Apple Lightning Şarj, işlerinizin aksamadan yürütmenizi sağlayacak. Data kablosu ile cihazınızı pratik bir şekilde şarj edebileceğiniz gibi daha uzun süre de kullanabilirsiniz.