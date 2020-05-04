Fiyatıyla dikkat çekiyor! Elinizin altında yoksa mutlaka...

Anker Powerport 5 Speed Şarj Aleti Birden fazla bağlantı noktasına sahip olan Powerport 5 ile cihazınızı hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz. Ayrıca, 63 wattlık gücü ile de bir çok cihazı aynı anda doldurabilirsiniz.