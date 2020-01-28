Fiyatı şaşkınlık yarattı! Apple'dan yeni iPhone geliyor
Apple, önümüzdeki aylarda yepyeni bir iPhone modelini piyasaya sürmeyi planlıyor. Fakat, şirket yeni model telefonunun fiyatıyla şaşırtacak.
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Yeni bir iPhone hazırlığında olan Apple, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in ardından, bu kez küçük ekranlı bir iPhone modeli üzerinde çalışıyor.
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Şubat ayında seri üretime girecek olan yeni model iPhone SE 2 veya iPhone 9'un Mart ayında da satışa sunulması bekleniyor.
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Donanım özellikleri ve tasarım açısında iPhone 8 ile benzerlik taşıyacak olan cihaz, 4.7 inç'lik LCD ekran ile gelecek. Ayrıca, X serisinde kaldırılan 'home tuşu' da yeni telefonda yer alacak.
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Her ne kadar iPhone 8'e benzeyecek olsa da kamera açısından bir farkı olacak. Çentiksiz bir ekran tasarımıyla piyasaya sürülecek olan iPhone SE 2'de Touch ID teknolojisi de kullanılacak ve arka yüzünde de tek sensörlü bir kamera yer alacak.
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Ayrıca, kırmızı, siyah ve beyaz renk seçeneklerinin olacağı belirtilen yeni cihazda Touch ID parmak izi tarayıcısı ve 3 GB RAM ile raflardaki yerini alacak.
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Apple'ın yakında piyasaya süreceği iPhone SE fiyatıyla da şaşırtacak. Daha önce yeni model iPhone'un fiyatı 399 dolar olarak açıklanmıştı.
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Fakat, son edinilen bilgiler yeni cihazların beklenildiğinden daha pahalı olacağı yönünde.
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399 dolardan satışa sunulacağı duyurulan iPhone SE 2'nin 475 dolarlık bir fiyata sahip olacağı ifade ediliyor.