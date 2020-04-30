Fiyatı düşen kulaklıklar

Xiaomi Redmi Airdots Fiyat/performans telefonlarıyla dünya genelinde tanınan bir marka olan Xiaomi, bu kez kablosuz kulaklığı Redmi Airdots ile karşınızda... Kulağa tam olarak yerleşen ve AirPods serisinden farklı olarak hem iPhone hem de Android telefonlarda sorunsuz çalışan cihazın fiyatı da oldukça uygun.