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Teknoloji
Haber Giriş: 30 Nisan 2020 - 13:48,

Fiyatı düşen kulaklıklar

Kullanıcılar için olmazsa olmaz teknolojik aksesuarlardan biri olan kulaklıklar, modelden modele, markadan markaya büyük değişiklikler gösteriyor. Peki size göre en iyi kulaklık hangisi? İşte fiyatı düşen ve mutlaka göz atmanız gereken o kulaklıklar...

Bu bir ilandır

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1Apple AirPods Pro
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Apple AirPods Pro

Apple'ın yeni nesil kablosuz kulaklığı AirPods Pro, kulağınıza taktığınız anda kullanıma hazır hale geliyor; kurulum gerektirmiyor. Aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip olması ise sizi bulunduğunuz ortamdaki gürültüden kurtarıyor.

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2Xiaomi Redmi Airdots
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Xiaomi Redmi Airdots

Fiyat/performans telefonlarıyla dünya genelinde tanınan bir marka olan Xiaomi, bu kez kablosuz kulaklığı Redmi Airdots ile karşınızda... Kulağa tam olarak yerleşen ve AirPods serisinden farklı olarak hem iPhone hem de Android telefonlarda sorunsuz çalışan cihazın fiyatı da oldukça uygun.

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3Sony WIC310L Kulakiçi Kulaklık
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Sony WIC310L Kulakiçi Kulaklık

15 saate kadar müzik dinleme fırsatı sunan ve tasarımıyla da dikkat çeken Sony WIC310L Kulakiçi Kulaklık, mavi renkli tasarıma sahip. 3 saatte tam şarj olabilen ürün, kulağa tam oturduğundan uzun saatler kullansanız da rahatsız olmuyorsunuz.

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4Sony WHXB900NL Kulak Üstü Kulaklık
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Sony WHXB900NL Kulak Üstü Kulaklık

Kulak üstü kulaklık arayanlar için çözüm sunan Sony'nin yeni nesil kablosuz kulaklığı Sony WHXB900NL, 35 saate kadar batarya ömrüne sahip. Bu da şarj sorunuyla pek uğraşmayacağınız anlamına geliyor. 7 saatte yeniden tam şarj olabilen ürün, kulağa da tam oturuyor.

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5Huawei Freebuds 3 Kablosuz Kulaklık
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Huawei Freebuds 3 Kablosuz Kulaklık

Huawei'nin yeni nesil kablosuz kulaklığı Freebuds 3, Apple AirPods gibi şık bir şarj kasasıyla geliyor. Siyah, kırmızı ve beyaz renkli modelleri satılan ürün, aktif gürültü engelleme teknolojisine de sahip ve gürültü sorunu ortadan kalkıyor.

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6Sony WH-1000XM3B Kablosuz Kulaklık
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Sony WH-1000XM3B Kablosuz Kulaklık

Uzun saatler boyu şarjı bitmeyen ve tasarımı ve taşıma kılıfıyla öne çıkan Sony WH-1000XM3B Kablosuz Kulaklık, siyah renkte geliyor. Gürültü engelleme teknolojisine sahip olan ve bu sayede toplu taşıma veya uçak seyahatlerinde gürültü kabusunu bitiren ürün, Bluetooth ve NFC teknolojilerini kullanıyor.

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7Jabra Elite 85H
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Jabra Elite 85H

Çin merkezli teknoloji üreticisi Jabra'nın elinden çıkan premium seviyedeki Jabra Elite 85H, kulak üstü kulaklık arayan ve kablo karmaşasıyla uğraşmak istemeyenler için tasarlandı. 36 saate kadar batarya ömrü sunan ürünün kullanımı da hayli ergonomik ve yıllarca kullanabileceğiniz bir kulaklık.

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8Sennheiser CX 300S Kulak İçi Kulaklık
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Sennheiser CX 300S Kulak İçi Kulaklık

Zenginleştirilmiş basslar ve detaylı ses reprodüksiyonu ile rakiplerinin arasından sıyrılan ve hayli uygun fiyatla satılan Sennheiser CX 300S Kulak İçi Kulaklık, kırmızı renkli modeliyle satılıyor. Güçlü pasif gürültü engelleme sistemi ile gürültüyü bastıran cihaz, tek tuşlu ve mikrofonlu kumanda yapısına sahip.

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9Sony WHCH510B Kulaküstü BT Kulaklık
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Sony WHCH510B Kulaküstü BT Kulaklık

35 saate kadar kesintisiz müzik dinleme olanağı sunan ve NFC teknolojisi sayesinde tek dokunuşla bağlantıyı mümkün kılan Sony WHCH510B Kulaküstü BT Kulaklık, USB Type-C arabirimini kullanıyor ve oldukça hızlı şarj olarak kullanıma hazır hale geliyor.

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10Philips Kulaküstü ANC Kablosuz Kulaklık
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Philips Kulaküstü ANC Kablosuz Kulaklık

Aktif Gürültü Önleme (ANC) açıkken 15 saat oynatma süresi sunan ve bu sayede gürültüyü de bastıran Philips TABH305BK/00 Kulaküstü ANC Kablosuz Kulaklık, siyah renkli modeliyle geliyor. USB arabirimi ile iki saatte şarj olabilen ürün, cebinizde veya çantanızda kolayca tașımanız için katlanabilen kompakt tasarıma sahip.

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