Fiyatı düşen kulaklıklar

Kullanıcılar için olmazsa olmaz teknolojik aksesuarlardan biri olan kulaklıklar, modelden modele, markadan markaya büyük değişiklikler gösteriyor. Peki size göre en iyi kulaklık hangisi? İşte fiyatı düşen ve mutlaka göz atmanız gereken o kulaklıklar...
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Apple AirPods Pro
Apple'ın yeni nesil kablosuz kulaklığı AirPods Pro, kulağınıza taktığınız anda kullanıma hazır hale geliyor; kurulum gerektirmiyor. Aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip olması ise sizi bulunduğunuz ortamdaki gürültüden kurtarıyor.
Fiyat/performans telefonlarıyla dünya genelinde tanınan bir marka olan Xiaomi, bu kez kablosuz kulaklığı Redmi Airdots ile karşınızda... Kulağa tam olarak yerleşen ve AirPods serisinden farklı olarak hem iPhone hem de Android telefonlarda sorunsuz çalışan cihazın fiyatı da oldukça uygun.
15 saate kadar müzik dinleme fırsatı sunan ve tasarımıyla da dikkat çeken Sony WIC310L Kulakiçi Kulaklık, mavi renkli tasarıma sahip. 3 saatte tam şarj olabilen ürün, kulağa tam oturduğundan uzun saatler kullansanız da rahatsız olmuyorsunuz.
Kulak üstü kulaklık arayanlar için çözüm sunan Sony'nin yeni nesil kablosuz kulaklığı Sony WHXB900NL, 35 saate kadar batarya ömrüne sahip. Bu da şarj sorunuyla pek uğraşmayacağınız anlamına geliyor. 7 saatte yeniden tam şarj olabilen ürün, kulağa da tam oturuyor.
Huawei'nin yeni nesil kablosuz kulaklığı Freebuds 3, Apple AirPods gibi şık bir şarj kasasıyla geliyor. Siyah, kırmızı ve beyaz renkli modelleri satılan ürün, aktif gürültü engelleme teknolojisine de sahip ve gürültü sorunu ortadan kalkıyor.
Uzun saatler boyu şarjı bitmeyen ve tasarımı ve taşıma kılıfıyla öne çıkan Sony WH-1000XM3B Kablosuz Kulaklık, siyah renkte geliyor. Gürültü engelleme teknolojisine sahip olan ve bu sayede toplu taşıma veya uçak seyahatlerinde gürültü kabusunu bitiren ürün, Bluetooth ve NFC teknolojilerini kullanıyor.
Çin merkezli teknoloji üreticisi Jabra'nın elinden çıkan premium seviyedeki Jabra Elite 85H, kulak üstü kulaklık arayan ve kablo karmaşasıyla uğraşmak istemeyenler için tasarlandı. 36 saate kadar batarya ömrü sunan ürünün kullanımı da hayli ergonomik ve yıllarca kullanabileceğiniz bir kulaklık.
Zenginleştirilmiş basslar ve detaylı ses reprodüksiyonu ile rakiplerinin arasından sıyrılan ve hayli uygun fiyatla satılan Sennheiser CX 300S Kulak İçi Kulaklık, kırmızı renkli modeliyle satılıyor. Güçlü pasif gürültü engelleme sistemi ile gürültüyü bastıran cihaz, tek tuşlu ve mikrofonlu kumanda yapısına sahip.
35 saate kadar kesintisiz müzik dinleme olanağı sunan ve NFC teknolojisi sayesinde tek dokunuşla bağlantıyı mümkün kılan Sony WHCH510B Kulaküstü BT Kulaklık, USB Type-C arabirimini kullanıyor ve oldukça hızlı şarj olarak kullanıma hazır hale geliyor.
Aktif Gürültü Önleme (ANC) açıkken 15 saat oynatma süresi sunan ve bu sayede gürültüyü de bastıran Philips TABH305BK/00 Kulaküstü ANC Kablosuz Kulaklık, siyah renkli modeliyle geliyor. USB arabirimi ile iki saatte şarj olabilen ürün, cebinizde veya çantanızda kolayca tașımanız için katlanabilen kompakt tasarıma sahip.