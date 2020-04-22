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Teknoloji
Haber Giriş: 22 Nisan 2020 - 11:00,

Fiyatı düşen elektronik ürünler

Koronavirüs süreci devam ederken, bir yandan da bazı elektronik ürünlerin fiyatlarında kayda değer indirimler yapılıyor. İşte bu hafta fiyatı düşen ve mutlaka göz atmanız gereken elektronik ürünler...

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1Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10+

Ön yüzünde daha iyi portre selfie görüntüler çekilebilmesi için iki kamera ile gelen ve fotoğraf konusunda hayli başarılı olan Galaxy S10 Plus, 128 GB dahili hafızasıyla geliyor ve fiyatıyla da şaşırtıyor.

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2Samsung Galaxy M30S

Samsung Galaxy M30S

Zengin bir izleme deneyimi için Sonsuz-V ekran ile gelen Samsung Galaxy M30S, anı yakalamanıza yardımcı olan üçlü arka kamerasıyla dikkat çekiyor. Ultra geniş açılı kamerasıyla fotoğraf karesine çok daha fazlasını sığdırabiliyorsunuz.

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3Xiaomi Redmi Airdots

Xiaomi Redmi Airdots

Uygun fiyatlı kablosuz kulaklık arıyorsanız Xiaomi'nin yeni ürünlerinden Xiaomi Redmi Airdots kablosuz kulaklıklara şans verebilirsiniz. Kulağa takıldığı anda kullanıma hazır hale gelen ve ayrıca bir ayar gerektirmeyen ürün, bu hafta özel bir indirimle satılıyor.

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4WD Yellow My Passport Taşınabilir Harici Hard Disk

WD Yellow My Passport Taşınabilir Harici Hard Disk

Western Digital'in satışa sunduğu My Passport isimli bu özel taşınabilir harici disk, 1 TB kapasitesiyle geliyor ve oldukça dayanıklı bir yapıda bulunuyor. Şu aralar harici disk arayışındaysanız göz atmanızda fayda var.

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5Samsung RU7300 Curved 4K UHD Televizyon

Samsung RU7300 Curved 4K UHD Televizyon

Akıllı televizyon arayışındaysanız Samsung'un yeni ürünlerinden Samsung RU7300 Curved 4K UHD'ye şans verebilirsiniz. Kavisli ekrana sahip olması nedeniyle izleyicide derinlik hissi yaratan ve yüksek kontrast oranlarıyla dikkat çeken ürün, bu hafta indirime girmiş durumda.

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6Apple AirPods 2

Apple AirPods 2

Apple'ın popüler kablosuz kulaklığı AirPods'un ikinci nesil sürümü, tak çalıştır mantığıyla kullanımı hayli kolay. Şarj kasasından kulaklıkları çıkarıp kulağınıza taktığınız anda kullanıma hazır hale gelen ürün, fiyatıyla da dikkat çekiyor.

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7Canon EOS M50

Canon EOS M50

Bugünlerde neredeyse 2000 TL'ye varan indirimli fiyattan satılan Canon EOS M50, profesyonel fotoğrafçılıkla ilgilenenlerin mutlaka göz atması gereken bir ürün. EOS M50, dokunma ve sürükleme, AF özellikli değişken açılı dokunmatik ekrana ve büyük merkezi elektronik vizör özelliğine sahip.

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8Samsung 49 RU7300 Curved 4K UHD Televizyon

Samsung 49" RU7300 Curved 4K UHD Televizyon

Dahili UHD uydu alıcı ile gelen ve görüntü kalitesiyle öne çıkan Samsung UE49RU7300UXTK 49" RU7300 Curved 4K UHD Televizyon, yeni nesil televizyon satın almayı düşünenlerin göz atması gereken bir ürün; üstelik indirime de girdi.

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9Jbl Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

Jbl Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

IPX7 su geçirmez tasarıma sahip olan ve yüksek ses kalitesi sunan Jbl Taşınabilir Bluetooth Hoparlör, telefon görüşmesi için dahili mikrofona da sahip. 5 saate kadar çalma süresi sunan ürünün fiyatı da bu hafta indirime girdi.

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10Samsung Galaxy Watch Active

Samsung Galaxy Watch Active

Gün içindeki tüm hareketlerinizi, egzersizlerinizi ve kalp atışınızı özel sensörleri aracılığı ile takip eden Samsung Galaxy Watch Active, dahili GPS ve 5ATM özelliğine de sahip. Sahip olduğu nabız monitörü ile stres seviyesi yükseldiğinde bunu anlayabiliyor ve gerekli uyarıyı yapıyor.

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