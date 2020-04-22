Fiyatı düşen elektronik ürünler

Samsung Galaxy Watch Active Gün içindeki tüm hareketlerinizi, egzersizlerinizi ve kalp atışınızı özel sensörleri aracılığı ile takip eden Samsung Galaxy Watch Active, dahili GPS ve 5ATM özelliğine de sahip. Sahip olduğu nabız monitörü ile stres seviyesi yükseldiğinde bunu anlayabiliyor ve gerekli uyarıyı yapıyor.