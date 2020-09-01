Fiyatı 135 TL olan oyun bedava oldu

Satışa sunulduğunda oyunculardan büyük ilgi gören Ubisoft'un The Division isimli oyunu bugünden itibaren bedava oldu.
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Ubisoft, 2016 yılında satışa sunduğu popüler oyunlarından The Division'ı geçici bir süre bedava yaptı. 135 TL'ye satılan oyun, şu an ücretsiz indirilebiliyor. Peki ama nasıl?
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Ubisoft, DLC içermeyen (eklenti) The Division oyununu bir defaya mahsus ücretsiz yaptı. 8 Eylül tarihine kadar oyunu bedava indirmek mümkün olacak.
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Bu tarih sona erdiğinde oyun yeniden eski fiyatıyla satışta olacak. Diğer yandan oyunu satın aldıktan sonra tamamen sizin olacak; 8 Eylül'den sonra da oyunu ücretsiz oynayabileceksiniz.
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The Division, 2016 yılında satışa sunulmuştu. Hikayesiyle dikkat çeken oyun, New York City'de küresel çapta bir salgının ortasında geçiyor. Açık dünyası, multiplayer özellikleri ve görsel kalitesiyle de dikkat çeken oyun, toplamda 10 milyondan fazla kopya satarak büyük bir başarı gösterdi.
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Diğer yandan Sony, pek çok PS4 oyunun fiyatını düşürdü. İşte PS Store'da son fiyatıyla dikkat çeken o oyunlar...