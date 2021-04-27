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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 27 Nisan 2021 - 07:00 | 

Fiyat avantajında son günler! İşte en ucuz otomobiller

Çip krizi ve döviz kurlarındaki yükselişle birlikte sıfır otomobil fiyatlarında Mayıs ayında güncelleme bekleniyor. Nisan fiyatlarından sipariş vermek için de sayılı günler kaldı.

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1

Nisan ayının son günleri yaklaşırken döviz piyasalarındaki hareketlilik nedeniyle Mayıs ayına ilişkin otomobil fiyatlarında güncelleme bekleniyor.

2

Bayilerde son avantajlı otomobilleri almak için müşteriler sıraya girmeye başladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan çip kriziyle başlayan üretim durdurmalar bazı markalarda aylarca sürebiliyor.

Bu nedenle arz ve talebin denge dışına taşmış olmasından dolayı fiyatlarda artış yaşanıyor.

İşte en ucuz sıfır otomobiller

3

Alfa Romeo Giulia 799.950 lira

4

Audi A3 Sedan 456.291 lira

5

BMW 118i 242.100 lira

6

Citroen C3 160.000 lira

7

Dacia Sandero (2020 model) 121.900 lira

8

Fiat Egea 142.900 lira

9

Ford Fiesta 201.550 lira

10

Honda Civic 294.500 lira

11

Hyundai i20 146.343 lira

12

KIA Picanto 157.300 lira

13

Mercedes A Sedan 466.500 lira

14

Mitsubishi Space Star 182.800 lira

15

Nissan Micra 190.000 lira

16

Opel Corsa 172.900 lira

17

Peugeot 208 179.000 lira

18

Renault Clio 165.000 lira

19

Seat Ibiza 166.900 lira

20

Skoda Fabia 194.900 lira

21

Toyota Corolla 203.600 lira

22

Volkswagen Polo 197.400 lira

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