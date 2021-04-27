Fiyat avantajında son günler! İşte en ucuz otomobiller

Bayilerde son avantajlı otomobilleri almak için müşteriler sıraya girmeye başladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan çip kriziyle başlayan üretim durdurmalar bazı markalarda aylarca sürebiliyor.



Bu nedenle arz ve talebin denge dışına taşmış olmasından dolayı fiyatlarda artış yaşanıyor.



İşte en ucuz sıfır otomobiller