Fiyat avantajında son günler! İşte en ucuz otomobiller

Nisan ayının son günleri yaklaşırken döviz piyasalarındaki hareketlilik nedeniyle Mayıs ayına ilişkin otomobil fiyatlarında güncelleme bekleniyor.Bayilerde son avantajlı otomobilleri almak için müşteriler sıraya girmeye başladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan çip kriziyle başlayan üretim durdurmalar bazı markalarda aylarca sürebiliyor. Bu nedenle arz ve talebin denge dışına taşmış olmasından dolayı fiyatlarda artış yaşanıyor. İşte en ucuz sıfır otomobillerAlfa Romeo Giulia 799.950 liraAudi A3 Sedan 456.291 liraBMW 118i 242.100 liraCitroen C3 160.000 liraDacia Sandero (2020 model) 121.900 liraFiat Egea 142.900 liraFord Fiesta 201.550 liraHonda Civic 294.500 liraHyundai i20 146.343 liraKIA Picanto 157.300 liraMercedes A Sedan 466.500 liraMitsubishi Space Star 182.800 liraNissan Micra 190.000 liraOpel Corsa 172.900 liraPeugeot 208 179.000 liraRenault Clio 165.000 liraSeat Ibiza 166.900 liraSkoda Fabia 194.900 liraToyota Corolla 203.600 liraVolkswagen Polo 197.400 lira